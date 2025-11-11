Sénégal: Tivaouane - Cheikh Tidiane Dièye lance les travaux d'un important projet de drainage d'eaux pluviales

Tivaouane — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a procédé, lundi, dans la cité religieuse de Tivaouane, au lancement officiel des travaux d'un important projet de drainage des eaux pluviales d'un coût de plus de 7,5 milliards de francs CFA dans le but mettre fin aux inondations récurrentes et améliorer durablement le cadre de vie des habitants.

Ce projet, une promesse du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de renforcement de la résilience urbaine face aux changements climatiques.

Le conseiller spécial El Hadji Dieng, a représenté le chef de l'Etat, à cette cérémonie.

Selon le ministre, les travaux concernent une dizaine de quartiers de Tivaouane et devraient profiter directement à plus de 86. 000 habitants.

Ils traduisent, a-t-il précisé, l'engagement du gouvernement à doter la ville de Tivaouane d'un système moderne, efficace et durable d'évacuation des eaux pluviales.

"Ce programme vise également à améliorer durablement les conditions de vie des populations, à protéger l'environnement et à réduire les risques d'inondation, de stagnation des eaux pluviales et de maladies hydriques récurrentes en période d'hivernage", a dit Cheikh Tidiane Dièye.

Avant le lancement officiel des travaux d'assainissement au quartier Keur Khaly, le ministre a rendu visite au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour.

Le guide religieux a exhorté le ministre à tout mettre en oeuvre pour régler définitivement les problèmes d'inondation de Touba, soulignant que Serigne Mountakha Mbacké, à l'image de lui-même à Tivaouane, portions toutes les aspirations de la cité religieuse mouride.

Les travaux prévus portent sur la réalisation de 16 kilomètres de canaux en béton armé, 300 mètres de tuyaux en PVC pour le raccordement des ruelles secondaires, ainsi que 6. 550 mètres de tuyaux destinés à la connexion aux regards à grille avaloirs.

Au total, 210 regards à grille avaloirs seront installés avec leurs équipements techniques, selon la même source.

Le projet, d'un coût global de 7. 510 672 860 FCFA TTC, est entièrement financé par l'État du Sénégal. Il constitue un investissement majeur pour renforcer la résilience urbaine et améliorer la santé publique à Tivaouane.

M. Dièye a annoncé la création d'un comité de suivi inclusif regroupant les services de l'État, les élus locaux, la mairie, le conseil départemental et les représentants des populations, afin d'assurer une appropriation locale du projet et une gestion communautaire durable des futurs ouvrages.

Le ministre a invité l'entreprise chargée de l'exécution à faire preuve de "célérité et d'efficience", tout en privilégiant le recrutement de la main d'oeuvre locale. Il a également demandé à l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS) d'assurer un suivi permanent pour garantir la livraison des ouvrages avant le prochain hivernage.

Entouré de l'adjoint au gouverneur de Thiès, de l'adjoint au préfet de Tivaouane, Mamadou Thiam, et de plusieurs autorités locales, dont la présidente du conseil départemental, Seynabou Gaye Touré, le ministre a salué la mobilisation exemplaire des populations.

Cheikh Tidiane Dièye a formulé des prières pour que Dieu prête longue vie au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, afin qu'il puisse, inaugurer les futurs ouvrages dans huit mois.