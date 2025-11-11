Sénégal: Fédération sénégalaise de lutte - Une liste provisoire des 275 associations votantes publiée

Dakar — La commission électorale de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a publié, lundi 10 novembre, une liste provisoire de 275 associations et organisations chargées d'élire, le 27 décembre prochain, les membres du bureau de cette instance sportive nationale.

Cent quatre-vingt-quinze d'entre elles pourront participer à toutes les étapes de l'élection. Les autres ont des droits de vote partiels.

La commission électorale annonce avoir reçu 277 dossiers d'associations et organisations désireuses de participer au vote.

Selon son communiqué, 197 structures prétendaient avoir le droit de voter à tous les niveaux, mais deux d'entre elles - une de la région de Diourbel et une autre de celle de Thiès - ne vont voter que partiellement, à la suite de l'examen des dossiers.

Vingt groupements nationaux sont autorisés à voter au niveau fédéral et 60 structures affiliées au Comité national de gestion de la lutte ne voteront qu'au niveau départemental.

Cent vingt et une associations de la région de Dakar, 33 de celle de Thiès, 18 de Diourbel, huit de Kaolack, six de Saint-Louis, trois de Louga, deux de Fatick, une de Kolda et une autre de Tambacounda vont participer à tout le processus électoral.

La commission électorale de la FSL s'est réjouie du bon déroulement des préparatifs de l'élection.

Elle a promis d'élaborer un guide du scrutin, afin que les votants comprennent facilement comment il va se dérouler.