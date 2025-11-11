Afrique: COP 30 - Baïdy Agne plaide pour un accès direct et simplifié des entreprises africaines aux fonds verts

10 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de Business Africa, une confédération d'organisations patronales africaines, Baïdy Agne a plaidé pour un accès direct et simplifié des entreprises africaines aux fonds verts.

"Nous plaidons pour un accès direct et simplifié des entreprises africaines aux fonds verts", a-t-il lancé dans une déclaration publiée lundi dans la cadre de la 30ème Conférence des nations unies sur le climat (COP 30) qui se tient à Belém, au Brésil du 6 au 21 novembre 2025.

"Nous plaidons pour des partenariats équitables Nord-Sud fondés sur la co-création et pas sur la dépendance, une valorisation des puits de carbone africains, des forêts mangroves et sols comme biens publics mondiaux", a ajouté M. Agne, par ailleurs, président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP).

Le p résident de Business Africa a salué les engagements internationaux et appelé les pays européens au passage à l'acte. "Les promesses non tenues du financement climatique ne peuvent plus être différées. L'Afrique doit être valorisée pour les services écologiques qu'elle rend à la planète", a-t-il soutenu.

"Une Alliance africaine pour un mix énergétique vertueux"

Il a appelé en outre à la mise en place "d'une Alliance africaine pour un mix énergétique vertueux à travers la finance verte".

"Nous voulons bâtir une Alliance africaine pour un mix énergétique vertueux à travers la finance verte, l'innovation locale et le respect des savoirs ancestraux, l'implication des jeunes et des femmes et une industrialisation bas carbone intégrant les technologies les plus avancées", a-t-il préconisé.

Il a annoncé le lancement avec Business Africa d'appels à projets afin de mobiliser les partenaires sur les réalisations exemplaires et rapides portés par les quartiers des villes et les villages d'Afrique et l'activation de l'Alliance africaine pour les énergies renouvelables.

Business Africa est une Confédération des organisations patronales d'Afrique.

