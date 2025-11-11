Sénégal: Bassirou Diomaye Faye consolide les liens avec l'UNESCO pour un développement durable ambitieux

11 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Ce lundi 10 novembre 2025, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu en audience Mme Audrey Azoulay, Directrice générale sortante de l'UNESCO. Selon une communication de la présidence, l'entretien a permis au Chef de l'État de saluer l'excellence des relations entre le Sénégal et l'Organisation, tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération.

« Les échanges ont notamment porté sur la contribution de l'UNESCO à la préparation des Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, ainsi que sur le renforcement des actions communes dans les domaines de l'éducation, du patrimoine culturel et de l'intelligence artificielle », souligne la note.

Bassirou Diomaye Faye a également saisi l'occasion pour réaffirmer la volonté du Sénégal de poursuivre avec l'UNESCO un partenariat fondé sur la connaissance, la culture et l'innovation au service de la jeunesse et du développement durable.

