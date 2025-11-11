Sénégal: Tamsir Barry, entre rigueur, passion et engagement social

Né et élevé au coeur du Plateau, un quartier animé et historique de Dakar, Mamadou Tamsir Barry incarne une triple passion : sa ville natale, le jeu de dames, où il manie avec adresse son plateau de pions, et son métier d'expert-comptable, domaine où il excelle avec précision. Enraciné dans une enfance marquée par le tumulte du marché Sandaga et l'effervescence de l'avenue Léopold Sédar Senghor, il a su transformer ce décor populaire en un parcours d'exception, alliant rigueur professionnelle, plume d'écrivain et engagement philanthropique, sans jamais renier la simplicité de ses origines.

Enfant du Plateau où il a grandi, Mamadou Tamsir Barry aime rappeler fièrement ses racines. Son parcours scolaire débute à l'école de la Libération, proche du Port autonome de Dakar, puis continue au lycée technique Maurice Delafosse. Un choix décisif l'attend en classe de troisième, lorsqu'il doit choisir entre les filières industrielle et commerciale : un simple pile ou face le conduit vers le commerce, orientant ainsi tout son avenir.

Après des études commerciales et une formation d'expert-comptable au Sénégal, il part en France se perfectionner et décroche son diplôme. De retour au pays, il s'investit pleinement dans sa profession avec rigueur et patriotisme. En tant qu'expert-comptable agréé, il joue un rôle crucial dans la transparence économique. Soucieux de bonne gouvernance, il est aujourd'hui fortement sollicité pour auditer, contrôler et conseiller. En parallèle, il partage son expertise à travers la formation et l'accompagnement des conseils d'administration, incarnant un modèle d'intégrité et de compétence.

Le virus du jeu de dames

Engagé dans la formation et la bonne gouvernance, Tamsir Barry a publié récemment un ouvrage de référence intitulé « Le Conseil d'administration face à la gestion de l'entreprise ». Ce livre offre une analyse approfondie des responsabilités des dirigeants et de la transparence dans la prise de décision. Déjà utilisé par plusieurs conseils comme guide pratique, il souhaite voir son ouvrage adopté par l'ensemble des organes délibérants du secteur public et parapublic, pour renforcer l'efficacité et la rigueur dans la gestion.

Au-delà des chiffres, une passion profonde anime Mamadou Tamsir Barry depuis son enfance : le jeu de dames. « La maison familiale où j'ai grandi était un véritable lieu de rassemblement. Des joueurs venaient de loin, et c'est là, à huit ans, que j'ai attrapé le virus », se remémore-t-il. Cette passion l'accompagne toujours, lui ayant transmis patience, stratégie et réflexion, des qualités qu'il applique quotidiennement dans son métier.

Son parcours n'a pas été sans obstacles. Issu d'une famille modeste, marquée par le divorce de ses parents, il faisait quatre allers-retours quotidiens à pied pour aller à l'école. Cette situation difficile est devenue son moteur : « Je voulais réussir pour soutenir ma famille. Je n'ai jamais redoublé et j'ai obtenu tous mes diplômes dès la première tentative ». Aujourd'hui, il restitue cette force à travers des actions sociales concrètes : il soutient les personnes démunies, organise des tournois de dames et accompagne des clubs locaux. Ayant connu la précarité, il est pleinement conscient des réalités vécues par ces populations.

Les vertus héritées de Tivaouane

Bien qu'il revendique fièrement le Plateau comme terre natale, Tamsir Barry affirme aussi ses profondes racines dans le Nord. « Ma mère, issue de la famille Sy à Tivaouane, m'a élevé avec mes frères. C'est elle qui m'a transmis des valeurs essentielles : droiture, respect, discrétion et foi ». Cette éducation à la fois rigoureuse et spirituelle continue d'influencer son comportement et son engagement professionnel.

Homme de valeurs et de devoir, Mamadou Tamsir Barry se distingue par son travail acharné, sa passion pour la culture et son profond humanisme. Attaché à ses racines et à ses principes, il affirme: « Je ne suis pas multimilliardaire, mais je dispose de ressources. Tant que je peux aider, je le ferai, pour honorer mon passé et les sacrifices de ma mère ». À la fois comptable rigoureux, joueur stratégique et mécène généreux, Tamsir Barry incarne une réussite sénégalaise exemplaire, forgée dans la simplicité et animée par la persévérance.