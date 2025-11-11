Congo-Kinshasa: Divergences au sein du parti de Moïse Katumbi sur la stratégie d'opposition à tenir

Le 13 novembre, les députés congolais doivent élire leur nouveau président, après la démission de Vital Kamerhe. La coalition au pouvoir soutient la candidature de l'ex-ministre Aimé Boji Sangara. Autre poste à pourvoir : celui de rapporteur adjoint, normalement réservé à l'opposition, incarnée par le parti de Moïse Katumbi. Une candidature a été proposée par le groupe Ensemble à l'Assemblée nationale qui a rencontré le secrétaire permanent de la coalition au pouvoir. Ce qui a déclenché une polémique au sein du parti de Katumbi.

C'est un désaccord profond qui est apparu et qui a donné lieu à un échange houleux sur les réseaux sociaux entre deux cadres du parti d'opposition en RDC, Ensemble pour la République : Olivier Kamitatu, directeur de cabinet de Moïse Katumbi, et Christian Mwando, président du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale.

Le premier reproche au second d'avoir rencontré la direction de l'Union sacrée de la Nation, la coalition au pouvoir, avec en toile de fond la participation d'Ensemble au bureau de l'Assemblée nationale.

Entretemps, les deux hommes se sont expliqués, dit-on à RFI. Mais ce différent révèle un malaise au sein de la formation politique, ce que reconnaissent plusieurs de ses membres. Au coeur des divergences sur cette question : faut-il rester dans les institutions et jouer le jeu démocratique ou en sortir pour contester le pouvoir en place ?

« Il faut clarifier notre position »

« Ce point avait été tranché après les élections générales de 2023, mais de nouveau, il faut en rediscuter », estime Christian Mwando. « Il faut clarifier notre position », confirme un cadre du parti : « Fixer une ligne claire et s'y tenir. »

Le politologue Christian Moleka voit aussi dans cette affaire un clivage entre les « Katumbistes » restés à Kinshasa, présents dans les institutions et notamment au Parlement, et ceux qui sont en exil et qui ont une approche « plus radicale et frontale contre le régime ».

Selon les informations de RFI, une réunion de la direction du parti doit être convoquée très prochainement pour aplanir ces divergences.