Ile Maurice: Le jet malgache intéresse à nouveau Lesjongard

11 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le Cessna de Sodiat aviation se pose à nouveau sur la piste de l'hémicycle. Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adresse ce mardi 11 novembre sa Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre, Navin Ramgoolam à ce sujet.

Cette question porte sur ce vol de Trans Ocean Airways en provenance de Madagascar, qui a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam la nuit du 11 au 12 octobre, avec à son bord, Mamy Rabatomanga et des membres de sa famille et l'ex-Premier ministre malgache Christian Ntsay. Le chef de l'opposition demande au Premier ministre de préciser s'il a obtenu :

(a) du commissaire de police et de la Financial Crimes Commission, des informations sur l'ouverture éventuelle d'une enquête concernant ce vol, les résultats de celle-ci, ainsi que les personnes interrogées à ce jour ; et

(b) d'Airport Holdings Ltd., la liste des membres du conseil d'administration de Jet Prime Ltd., en précisant, pour chacun, les allocations et avantages perçus. La question doit être posée à 11 h 30, au Parlement.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.