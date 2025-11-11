Ile Maurice: Le jet malgache intéresse à nouveau Lesjongard

Le Cessna de Sodiat aviation se pose à nouveau sur la piste de l'hémicycle. Le leader de l'opposition, Joe Lesjongard, adresse ce mardi 11 novembre sa Private Notice Question (PNQ) au Premier ministre, Navin Ramgoolam à ce sujet.

Cette question porte sur ce vol de Trans Ocean Airways en provenance de Madagascar, qui a atterri à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam la nuit du 11 au 12 octobre, avec à son bord, Mamy Rabatomanga et des membres de sa famille et l'ex-Premier ministre malgache Christian Ntsay. Le chef de l'opposition demande au Premier ministre de préciser s'il a obtenu :

(a) du commissaire de police et de la Financial Crimes Commission, des informations sur l'ouverture éventuelle d'une enquête concernant ce vol, les résultats de celle-ci, ainsi que les personnes interrogées à ce jour ; et

(b) d'Airport Holdings Ltd., la liste des membres du conseil d'administration de Jet Prime Ltd., en précisant, pour chacun, les allocations et avantages perçus. La question doit être posée à 11 h 30, au Parlement.