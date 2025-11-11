Ile Maurice: Une opération à coeur ouvert envisagée

L'homme d'affaires malgache, actuellement admis à l'hôpital Victoria de Candos, a subi une angiographie au cours de la matinée d'hier. Selon les médecins du service public qui traitent Maminiaina (Mamy) Ravatomanga, l'examen a révélé deux artères obstruées, dont l'une à 90 %, nécessitant une intervention chirurgicale lourde, soit un pontage coronarien, dans un avenir proche.

Lors de cette angiographie, les spécialistes sont parvenus à déboucher partiellement l'une des artères. Deux stents soutenant des endoprothèses vasculaires ont été implantés pour rétablir la circulation sanguine.

«S'il lui était arrivé quelque chose en détention ou lors de ses transferts successifs, cela aurait été un embarras pour le pays», confie une source proche de son entourage, précisant que ces détails médicaux sont partagés pour démontrer que Mamy Ravatomanga «n'a jamais simulé la maladie».

Depuis son admission initiale, le 18 octobre, à la clinique Premium Care, puis son transfert à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et enfin au centre de détention de Vacoas avant d'être reconduit d'urgence à l'hôpital Victoria, le vendredi 7 novembre, l'état de santé de l'homme d'affaires a suscité de vives interrogations. Son médecin traitant à Premium Care faisait déjà état d'une «ischémie cardiaque évolutive» et d'un «risque constant d'occlusion coronarienne» lors de son témoignage en cour de PortLouis Sud, le jeudi 6 novembre.

Pour l'heure, le milliardaire demeure à Candos, sous étroite surveillance médicale et policière. Sa convalescence s'annonce «longue». La Financial Crimes Commission (FCC) poursuit son enquête sur les flux financiers présumés, liés au groupe Sodiat et à ses activités à Maurice.