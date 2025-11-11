Ile Maurice: Le fils de l'ex-ministre Sesungkur libéré sous caution

Arrêté dimanche à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam pour possession illégale d'une arme à feu, Sohail Sesungkur, un habitant de Moka âgé de 26 ans et fils de l'ex-ministre des Services financiers, Sudhir Sesungkur, a comparu, hier, devant la cour de Mahébourg pour conduite sous l'influence de la drogue et détention d'arme sans permis. Il a été libéré contre une caution de Rs 11 000 et une reconnaissance de dette de Rs 50 000.

Les faits se sont déroulés vers 14 h 40, dimanche, lorsque deux policiers en poste au portail VIP de l'aéroport, ont vu arriver une Kia grise. Le conducteur, Sohail Sesungkur, a demandé qu'on lui donne l'accès afin de «récupérer un haut gradé». Le nom du haut responsable n'apparaissant sur aucune liste officielle, il a été invité à fournir des précisions. Incapable de donner l'identité du prétendu VIP, il a soutenu que le véhicule lui avait été «alloué par le Prime Minister's Office». Selon les registres de la National Land Transport Authority, la voiture appartient en réalité à une banque de Port-Louis.

Escorté jusqu'au poste pour les vérifications supplémentaires, Sohail Sesungkur a fait l'objet d'une fouille au corps. Les policiers ont découvert un pistolet de marque Castalia 44 - 03440 IBI Spain de couleur brune et argentée, soigneusement dissimulé sur sa personne. L'intéressé ne détient aucun permis d'arme à feu. Dans le véhicule, plusieurs clés de différentes voitures et des seringues pour l'utilisation de drogue ont été retrouvées.

Sur ordre d'un supérieur, il a immédiatement été placé en détention. Le véhicule a été saisi et remorqué dans l'enceinte de la police de l'aéroport pour examen. Une enquête a été ouverte pour déterminer ses motivations du suspect, l'origine de l'arme et les circonstances exactes de son déplacement dans une zone hautement sécurisée.

