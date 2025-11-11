Ile Maurice: Les 433,10 kg de cocaïne seraient destinés à la région océan Indien

Saisie record : plus de 430 kilos de cocaïne ont été découverts à bord du cargo grec Alpha Bravery. L'alerte, donnée par le capitaine alors que le navire traversait la zone, a déclenché une vaste opération policière, portant un coup dur aux réseaux de narcotrafic qui utilisent l'océan Indien comme corridor stratégique.

Depuis plus de six mois, les autorités mauriciennes surveillaient de près des mouvements suspects dans la région, notamment la présence récurrente de dhows venus d'Iran, soupçonnés de transporter de l'héroïne et d'effectuer des livraisons en pleine mer. Ces embarcations traditionnelles sont souvent citées dans les rapports régionaux comme vecteurs privilégiés du trafic d'héroïne en provenance du Croissant d'or (Iran, Pakistan, Afghanistan).

Dans ce climat de vigilance renforcée, la police mauricienne soupçonne désormais qu'un speedboat local aurait été mandaté pour récupérer une importante cargaison de stupéfiants au large, avant d'arriver sur le marché mauricien. Cette opération clandestine, suivie depuis deux mois par les unités de renseignement maritime, a pris une tournure spectaculaire lorsque le cargo Alpha Bravery, battant pavillon grec, a déclenché l'une des plus grosses saisies de l'histoire récente du pays.

Le capitaine choisit Maurice, et non Singapour

Le vendredi 7 novembre, alors que l'Alpha Bravery traversait les eaux territoriales mauriciennes en provenance du Brésil et en route vers Singapour, le capitaine a pris une décision lourde de conséquences, mais jugée «judicieuse» par les autorités : prévenir immédiatement Maurice après la découverte de sacs suspects dissimulés dans le coffer dam du navire.

La raison ? La loi antidrogue de Singapour est très sévère : toute cargaison de narcotiques découverte dans ses eaux expose l'équipage - composé de trois Grecs et 21 Brésiliens selon les premières indications - à la peine capitale. Informer les autorités mauriciennes représentait alors, pour le capitaine, la seule issue responsable afin de protéger la vie de son personnel navigant.

Les premiers indices indiquaient que la drogue était dissimulée dans la salle des machines, un compartiment qui avait été soudé sur ordre du capitaine. Informée en urgence par une agence maritime locale, la police mauricienne a immédiatement déclenché une opération d'envergure.

Les MARCOS, unité de commandos maritimes, ont été dépêchés sur la zone, appuyés par l'Helicopter Squadron, dès samedi matin, à 9 heures. Des éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU), de la Customs Anti-Narcotics Section, de la Maritime Intelligence Cell, de la Divisional Crime Intelligence Unit, de la police régulière, de la National Coast Guard (NCG) et du Scene of Crime Office (SOCO) sont montés à bord, avant de le sécuriser jusqu'à son entrée à Port-Louis.

La drogue, soigneusement conditionnée, a ensuite été extraite du navire et transportée sur le bâteau de la NCG, avant d'être acheminée vers le quai dans un véhicule blindé de la Special Mobile Force (SMF). Placés dans des blindés de la SMF, les 15 sacs ont ensuite été transportés aux Casernes centrales sous escorte armée. Des échantillons ADN, prélevés aussi bien sur les sacs que sur les accès manipulés du navire, ont été envoyés au Forensic Science Laboratory afin de remonter jusqu'aux personnes ayant chargé la cocaïne.

L'«Alpha Bravery» toujours sous surveillance à 2 miles nautiques

Selon le pesage officiel à la finalisation des procédures menées par l'Harbour Branch de l'ADSU, 433,10 kilos de cocaïne ont été saisis, estimés à plus de Rs 6 milliards. Selon des sources policières, le chef mécanicien et le second ingénieur du navire grec ont assisté à toutes les étapes du pesage et de la vérification des scellés, sous la supervision de l'ADSU et du SOCO. Le navire est depuis placé sous surveillance armée avec un dispositif de sécurité autour du quai, en attendant les instructions du Directeur des poursuites publiques et la suite des procédures judiciaires.

Cette saisie record confirme une tendance inquiétante : Maurice se trouve au coeur d'un corridor maritime hautement stratégique pour les cartels internationaux. Entre les dhows iraniens, les transbordements nocturnes et les tentatives de dissimulation sophistiquées, les trafiquants montrent une capacité d'adaptation phénoménale. Mais cette fois, la vigilance combinée des forces de l'orde a permis de déjouer une opération d'envergure destinée aux marchés de l'océan Indien.

L'opération, coordonnée par plusieurs unités policières, démontre la capacité de coopération des forces mauriciennes face aux réseaux internationaux du trafic de stupéfiants. Les 23 marins du cargo seront interrogés dans les jours à venir. Plusieurs unités spécialisées doivent déterminer qui avait chargé la drogue, les circonstances exactes de la dissimulation, les itinéraires du navire, l'implication éventuelle de l'équipage ou d'autres acteurs internationaux et qui devait récupérer les colis en mer. L'Alpha Bravery et son équipage restent sous garde rapprochée.