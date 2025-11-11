Sénégal: La SICAP veut devenir un promoteur-développeur, selon son directeur général

Dakar — La Société immobilière du Cap-Vert (SICAP SA) ambitionne de devenir, après soixante-quinze ans d'existence, un promoteur-développeur, plus que le promoteur immobilier qu'il était depuis sa création, avec de nouveaux projets et de nouvelles filiales, a-t-on appris, lundi, de son directeur général, Mouhamadou Moctar Magassouba.

"On était un promoteur. Là, on tend justement vers [un statut de] promoteur-développeur, avec de nouveaux projets, des filiales et des usines de béton", a expliqué M. Magassouba lors de la célébration du 75e anniversaire de la SICAP SA.

"La SICAP est une société pionnière, un leader de l'immobilier. Elle existe depuis soixante-quinze ans", a-t-il souligné, assurant que la société immobilière est en train de se développer pour passer d'un statut de promoteur à celui de promoteur-développeur.

Mouhamadou Moctar Magassouba signale que son objectif est d"'imprimer cette démarche sur toute la chaîne de valeur, pour tout maîtriser et offrir des logements moins chers aux clients".

M. Magassouba a annoncé un plan stratégique de développement visant à construire 35 000 logements en cinq ans. "On sait que c'est énorme, mais c'est possible aussi", a-t-il assuré.

"Aujourd'hui, on tend vers l'industrialisation", a dit le directeur général de la SICAP SA, annonçant la création d'une filiale, la SICAP Industries, qui va "produire beaucoup plus de logements" que l'entité qui fête son 75e anniversaire.

Avec des partenaires chinois, la SICAP a lancé SICAP Industries SA et la Société industrielle sino-sénégalaise, dans le but d'accélérer le rythme de construction de logements sociaux et satisfaire la demande, selon son directeur général.

"Je pense que c'est avec des sociétés pareilles qu'on pourra construire 500 000 logements, par exemple", espère-t-il, affirmant que tous les promoteurs immobiliers construisent en moyenne 5 000 logements par an.

"Le gap est en train de se creuser", a reconnu Mouhamadou Moctar Magassouba, promettant que la SICAP va contribuer à le "réduire très rapidement".