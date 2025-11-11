Maroc: Atelier de dessin et de calligraphie arabe pour enfants

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif a organisé, dimanche à Casablanca, un atelier consacré aux arts du dessin et de la calligraphie arabe, animé par le calligraphe et artiste plasticien marocain Mohamed Qarmad.

Cet atelier, organisé dans le cadre de la 3ème édition du Salon international du livre de l'enfance et de la jeunesse (SILEJ), a offert aux enfants l'occasion de découvrir les outils et techniques liés à la calligraphie arabe.

A cette occasion, Mohamed Qarmad a déclaré à la MAP que cet atelier dédié aux arts du dessin et de la calligraphie arabe constitue une opportunité précieuse pour rapprocher les enfants de cet art ancestral, soulignant que ce type d'initiatives contribue à développer la concentration, la sensibilité artistique et la créativité chez les jeunes générations.

Dans ce sens, l'artiste calligraphe a salué les efforts déployés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, qui oeuvre régulièrement à l'organisation de telles activités, véritables espaces d'apprentissage permettant de faire connaître aux enfants les principes et les règles de la calligraphie arabe, en particulier le style maghrébin largement répandu en Afrique du Nord.

M. Qarmad a également invité les établissements d'enseignement à accorder une attention particulière à la calligraphie arabe, en intégrant les arts du dessin et de l'écriture arabe dans leurs programmes éducatifs, invitant les jeunes à préserver ce patrimoine culturel d'une grande valeur.

Plusieurs enfants ayant pris part à l'atelier ont exprimé leur grande admiration pour la calligraphie arabe, notant que cette activité leur a permis de découvrir de près cet art ancestral et d'en apprécier la beauté et la richesse.

Le SILEJ 2025, qui se poursuit jusqu'au 16 novembre, propose une programmation riche et diversifiée réunissant chercheurs, auteurs et créateurs marocains et étrangers spécialisés dans la littérature jeunesse. Des ateliers consacrés à la bande dessinée, à l'écriture et à la création de contenus culturels viennent compléter cette offre. Huit espaces thématiques, répartis en dix-sept pôles d'activités, accueillent des animations interactives destinées à renforcer le lien des jeunes avec le livre et à stimuler leur créativité.