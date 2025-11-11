Maroc: Large victoire du PSV sur AZ Alkmaar, Saibari et Driouech passeurs décisifs

10 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le PSV Eindhoven a réalisé une grande opération en allant s'imposer par 5 buts à 1 sur le terrain d'AZ Alkmaar, dimanche au titre de la 12ème journée du Championnat des Pays-Bas de football, pour s'emparer seul de la place de leader de l'Eredivisie.

L'international marocain Ismaël Saibari a été l'auteur de la passe décisive à l'origine du deuxième but du PSV (11e minute de jeu), après avoir livré un centre vers Guus Til, qui a doublé la mise pour son équipe après l'ouverture du score réalisée par Mauro Júnior dès la 4e minute.

Le joueur marocain Couhaib Driouech a lui aussi contribué à cette large victoire en livrant une passe décisive toujours vers Til, qui a inscrit de la tête son troisième but et le dernier du match (89e). Entretemps, Til (28e) et Veerman (62e) avaient marqué pour le PSV, alors que Mijnans a inscrit l'unique but d'AZ Alkmaar (34e).

Grâce à cette victoire, le PSV s'empare sans partage de la première place du classement de l'Eredivisie avec 31, profitant de la défaite ce dimanche de Feyenoord Rotterdam, battu par Go Ahead Eagles (2-1) et qui a été relégué en deuxième place avec 28 points.

Troisième au classement, AZ Alkmaar se laisse distancer avec 24 points au total, suivi de l'Ajax Amsterdam, quatrième avec seulement 20 points.

