Maroc: Banques - Le déficit de liquidité s'allège de 1,73% du 29 octobre au 5 novembre

Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 1,73% à 142,1 milliards de dirhams (MMDH) durant la période du 29 octobre au 5 novembre 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce déficit intervient au moment où les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) reculent de 6,06 MMDH pour s'établir à 66,5 MMDH, fait savoir BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".

De leur côté, les placements du Trésor augmentent pour atteindre un encours quotidien maximal de 15 MMDH, contre 13,9 lors de la période précédente.

Le taux moyen pondéré se stabilise à 2,25% et le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) avance à 2,25%.

Au cours de la prochaine période, BAM devrait légèrement baisser le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 61,13 MMDH.