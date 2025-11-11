Maroc: Banques - Le déficit de liquidité s'allège de 1,73% du 29 octobre au 5 novembre

10 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Le déficit de liquidité bancaire moyen s'est allégé de 1,73% à 142,1 milliards de dirhams (MMDH) durant la période du 29 octobre au 5 novembre 2025, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).

Ce déficit intervient au moment où les avances à 7 jours de Bank Al-Maghrib (BAM) reculent de 6,06 MMDH pour s'établir à 66,5 MMDH, fait savoir BKGR dans sa récente note "Fixed Income Weekly".

De leur côté, les placements du Trésor augmentent pour atteindre un encours quotidien maximal de 15 MMDH, contre 13,9 lors de la période précédente.

Le taux moyen pondéré se stabilise à 2,25% et le MONIA (Moroccan Overnight Index Average : indice monétaire de référence au jour le jour, calculé sur la base des transactions de pensions livrées ayant comme collatéral les bons du Trésor) avance à 2,25%.

Au cours de la prochaine période, BAM devrait légèrement baisser le rythme de ses interventions sur le marché monétaire, fixant ainsi le volume de ses avances à 7 jours à 61,13 MMDH.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.