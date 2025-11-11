La poésie marocaine connaît des transformations notables tant au niveau de la forme que du contenu, qui reflètent l'audace du poète marocain dans l'expérimentation et le renouvellement de son langage et de sa vision, tout en restant ancré dans son environnement arabe et universel, a indiqué le chercheur marocain en rhétorique et analyse du discours, Saïd El Aouadi.

Dans une interview à la MAP en marge de sa participation à un colloque sur "Les parcours de la poésie arabe", dans le cadre de la 44e Foire internationale du livre de Charjah, M. El Aouadi a expliqué que le poème marocain s'ouvre de plus en plus sur les dernières tendances créatives à l'échelle mondiale, tout en préservant sa spécificité culturelle et identitaire.

La poésie marocaine demeure enracinée dans le patrimoine poétique arabe, tout en s'inspirant des tendances occidentales, ce qui lui confère une double identité alliant authenticité et modernité, a relevé le chercheur.

Cette particularité se manifeste dans "l'esprit marocain" qui invoque la mémoire locale et les dimensions amazighe et africaine ainsi que l'ouverture sur l'espace méditerranéen, a-t-il précisé, notant que le poète marocain exprime ses propres préoccupations dans un contexte de transformation et d'interaction avec l'autre, tout en restant ancré dans l'environnement marocain qui confère à son expérience toute sa singularité.

Dans ce contexte, le chercheur a estimé que le Maroc connaît actuellement une sorte de "révolution rhétorique" douce, menée par des universitaires soucieux de renouveler la rhétorique arabe et de la relier aux approches critiques modernes, tout en préservant sa spécificité qui la distingue des modèles occidentaux.

En réponse à une question sur la place de la poésie dans la vie contemporaine, le chercheur marocain a estimé que le poème restera présent en force en tant qu'expression la plus sincère de l'être humain dans tous ses états, précisant que le roman et les autres genres littéraires, loin de se substituer au poème, ont plutôt contribué à enrichir et diversifier le paysage culturel.

La poésie reste le discours le plus proche du coeur de l'écrivain, a-t-il soutenu, appelant les poètes à renforcer le lien avec leur public et à opter pour l'innovation sans tomber dans l'absurdité, d'autant plus que la poésie contemporaine intègre désormais la technologie avec l'apparition du poème numérique, témoignant de la capacité de ce genre littéraire à s'inscrire dans l'air du temps.