Maroc: Sélection nationale A' - Tarik Sektioui convoque 29 joueurs pour un stage à huis clos

L'entraîneur de la sélection nationale A', Tarik Sektioui, a convoqué, dimanche, 29 joueurs pour un stage de préparation à huis clos au Complexe Mohammed VI de football.

Ce stage de préparation aura lieu du 10 au 18 novembre, indique la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué.

Il s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection marocaine A' à la prochaine Coupe arabe de la FIFA Qatar 2025, prévue du 1er au 18 décembre, précise la même source.

Les protégés de Tarik Sektioui évolueront dans le groupe B aux côtés de l'Arabie Saoudite et des vainqueurs des rencontres qui doivent opposer Oman à la Somalie, et le Yémen aux Comores.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués:

Gardiens de but: Salaheddine Chihab (Maghreb Fès), Mehdi Benabid (Wydad Casablanca) et Rachid Ghanimi (FUS Rabat).

Défenseurs : Haytam Manaout (RS Berkane), Hamza El Moussaoui (RS Berkane), Marouane Elouadni (AS FAR), Yunis Abdelhamid (AS FAR), Anas Bach (AS FAR), Mohamed Boulacsoute (Raja Casablanca), Mohamed Moufid (Wydad Casablanca), Marwan Saadane (Al Fateh/Arabie Saoudite), Soufiane Bouftini (Al Wasl/Emirats Arabes Unis) et Mahmoud Bentayg (Zamalek/Egypte).

Milieux : Ayoub Khairi (RS Berkane), Khalid Ait Ouarkhane (AS FAR), Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), Sabir Bougrine (Raja Casablanca), Aschraf El Mahdioui (Al Taawoun/Arabie Saoudite) et Walid El Karti (Pyramids/Egypte).

Attaquants : Youssef Mehri (RS Berkane), Mounir Choiar (RS Berkane), Hamza Hannouri (Wydad Casablanca), Abderrazak Hamed Allah (Al Shabab/Arabie Saoudite), Karim El Berkaoui (Al Dhafra/EAU), Walid Azaro (Ajman Club/EAU), Tarik Tissoudali (Khor Fakkan/EAU), Oussama Tannane (Umm Salal/Qatar), Amine Zouhzouh (Al Wakrah/Qatar) et Achraf Bencharki (Al Ahly/Egypte).