Sénégal: Ziguinchor - Les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution au menu d'une formation

Ziguinchor — Des acteurs de la justice prennent part, ce lundi, à Ziguinchor (sud), à un séminaire de formation consacré à la révision de l'Acte uniforme portant organisation des procédures de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSVE) de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), adopté initialement 1998 et révisé le 17 octobre 2023.

La rencontre, qui réunit des magistrats, avocats, greffiers et huissiers de justice, est organisée par le Centre de formation judiciaire (CFJ), en partenariat avec GIZ, la coopération allemande.

"L'objectif général de cette session de deux jours est de renforcer les compétences des acteurs judiciaires en matière de procédures rapides et de saisies prévues par l'AUPSVE révisé, afin d'améliorer la célérité et l'efficacité de la justice civile et commerciale", a expliqué le directeur général du Centre de formation judiciaire, Souleymane Téliko.

Les participants vont échanger sur les innovations apportées par le texte révisé et renforcer leur compréhension commune de ses nouvelles dispositions, a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon M. Téliko, "cette révision est dictée par le souci de renforcer la sécurité juridique, de simplifier les procédures et de rendre la justice plus efficace".

Il a précisé que le séminaire vise également à harmoniser l'interprétation et l'application des nouvelles règles sur le recouvrement et les voies d'exécution dans l'ensemble de l'espace OHADA.

Le directeur général du CFJ a souligné que cette rencontre permettra de corriger les divergences d'interprétation constatées dans la pratique et de garantir une justice plus cohérente et accessible aux citoyens.

À l'issue du séminaire, les participants devraient mieux s'approprier les dispositions révisées de l'AUPSVE, en vue d'une application efficace et harmonisée des procédures de recouvrement et d'exécution forcée, a-t-il estimé.

M. Téliko espère qu'une telle compréhension commune contribuera à améliorer le climat des affaires et à stimuler le développement économique dans les États membres de l'espace OHADA.