Afrique: La CAF dévoile Itri, le ballon officiel de la CAN 2025

10 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Itri est le nom officiel du ballon de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 dévoilé lundi par la Confédération africaine de football (CAF) et son partenaire PUMA.

Itri s'inspire des motifs géométriques du zellige marocain rendant hommage au patrimoine artisanal du pays hôte, précise la CAF dans un communiqué rendu public le même jour.

Le ballon, dont le nom signifie étoile en amazighe, une langue berbère parlée au Maroc, "symbolise l'unité et la passion du football africain", selon la même source.

Ce ballon officiel fera sa première apparition lors du match d'ouverture de la compétition prévu le 21 décembre 2025 à 18 h 00 GMT, entre le Maroc et les Comores.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le design du ballon officiel de la CAN met en avant une étoile symbolisant "l'ambition, la lumière et la quête d'excellence sur la plus grande scène du football africain".

"Ces pétales représentent la célébration, la croissance et la dimension festive propre à la CAN", explique la CAF.

La symétrie circulaire, explique la même source, évoque l'unité des 24 nations réunies pour ce rendez-vous continental.

Le motif baptisé "Flow of Movement" traduit le rythme et la fluidité caractéristiques du jeu africain. La palette rouge et verte exprime la passion, l'espoir et la fierté, tout en rendant hommage à l'identité nationale du Maroc, ajoute la CAF.

"Conçu pour le rythme du football africain, le ballon de la CAN 2025 associe l'art, le mouvement et une créativité inspirée par l'esprit africain et le savoir-faire marocain", explique le responsable du développement créatif à la CAF, Mohamed Ghonemi.

Selon la Confédération africaine de football, Itri a été conçu pour "le rythme du football africain", alliant mouvement et créativité.

Basé sur la technologie Orbita 6, déjà utilisée sur les ballons de compétition de haut niveau, le nouveau ballon "offre stabilité, précision et durabilité", selon la même source.

"Itri est un véritable symbole de l'esprit du football africain. Alliant l'art marocain à la technologie de haute performance, Itri célèbre l'héritage du pays hôte et l'unité du continent", affirme Peter Dangl, le directeur de la distribution chez PUMA, un partenaire de la CAF.

Le ballon Itri sera commercialisé sur les marchés régionaux au prix conseillé de 130 euros (environ 85 000 francs CFA), selon le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.