Afrique: La CAF dévoile Itri, le ballon officiel de la CAN 2025

Dakar — Itri est le nom officiel du ballon de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 dévoilé lundi par la Confédération africaine de football (CAF) et son partenaire PUMA.

Itri s'inspire des motifs géométriques du zellige marocain rendant hommage au patrimoine artisanal du pays hôte, précise la CAF dans un communiqué rendu public le même jour.

Le ballon, dont le nom signifie étoile en amazighe, une langue berbère parlée au Maroc, "symbolise l'unité et la passion du football africain", selon la même source.

Ce ballon officiel fera sa première apparition lors du match d'ouverture de la compétition prévu le 21 décembre 2025 à 18 h 00 GMT, entre le Maroc et les Comores.

Le design du ballon officiel de la CAN met en avant une étoile symbolisant "l'ambition, la lumière et la quête d'excellence sur la plus grande scène du football africain".

"Ces pétales représentent la célébration, la croissance et la dimension festive propre à la CAN", explique la CAF.

La symétrie circulaire, explique la même source, évoque l'unité des 24 nations réunies pour ce rendez-vous continental.

Le motif baptisé "Flow of Movement" traduit le rythme et la fluidité caractéristiques du jeu africain. La palette rouge et verte exprime la passion, l'espoir et la fierté, tout en rendant hommage à l'identité nationale du Maroc, ajoute la CAF.

"Conçu pour le rythme du football africain, le ballon de la CAN 2025 associe l'art, le mouvement et une créativité inspirée par l'esprit africain et le savoir-faire marocain", explique le responsable du développement créatif à la CAF, Mohamed Ghonemi.

Selon la Confédération africaine de football, Itri a été conçu pour "le rythme du football africain", alliant mouvement et créativité.

Basé sur la technologie Orbita 6, déjà utilisée sur les ballons de compétition de haut niveau, le nouveau ballon "offre stabilité, précision et durabilité", selon la même source.

"Itri est un véritable symbole de l'esprit du football africain. Alliant l'art marocain à la technologie de haute performance, Itri célèbre l'héritage du pays hôte et l'unité du continent", affirme Peter Dangl, le directeur de la distribution chez PUMA, un partenaire de la CAF.

Le ballon Itri sera commercialisé sur les marchés régionaux au prix conseillé de 130 euros (environ 85 000 francs CFA), selon le communiqué.