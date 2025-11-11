Sénégal: Louga célèbre la 22e Journée des Forces armées sous le thème des JOJ Dakar 2026

Louga — La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguenar Mbodj, a présidé, lundi, la cérémonie officielle marquant la 22e édition de la Journée des forces armées, placée sous le thème : "Les forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 : la souveraineté technologique et industrielle des forces armées".

"Aujourd'hui, nous avons assisté à une belle cérémonie dédiée aux Forces de défense et de sécurité, un moment de partage et de communion avec les populations. Cela s'inscrit dans la dynamique du concept Armée-Nation", a-t-elle déclaré à des journalistes à l'issue de la cérémonie.

Mme Mbodj a indiqué que la manifestation, organisée chaque année au mois de novembre, a été marquée par une cérémonie militaire, suivie d'une visite de stands animés par les différentes composantes des FDS, permettant au public de mieux connaître leurs missions, leurs responsabilités et les équipements qu'elles utilisent.

La gouverneure a salué la modernisation en cours au sein des Forces armées, notant une utilisation accrue des nouvelles technologies dans le travail quotidien et la formation.

"C'est une appréciation très positive. Les Forces de défense sont mieux équipées et mieux dotées, ce qui est rassurant", a-t-elle souligné.

Le thème retenu pour cette 22e édition, "Les Forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 : la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées", a également retenu son attention.

Selon Mme Mbodj, ce thème est "d'une grande actualité", car il met en évidence le rôle stratégique des FDS dans la sécurisation et l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) que Dakar accueillera en 2026.

Elle a rappelé que les FDS, membres du Comité national d'organisation des JOJ, participent activement aux préparatifs afin d'assurer la protection des sites, des personnes et des biens, ainsi que "l'encadrement et l'accompagnement logistique" de l'événement.

La gouverneure était accompagnée du chef d'escadron Daouda Coly, commandant la place d'armes de Louga. Tous deux ont procédé à la revue des troupes, au dépôt d'une gerbe de fleurs en hommage aux soldats disparus, avant d'assister au défilé militaire qui a clôturé la cérémonie.