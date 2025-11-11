Sénégal: Cancers féminins - Plus de 1 600 femmes dépistées à Kaffrine

Kaffrine — Quelque 1 688 femmes ont été dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein dans les districts sanitaires de Malem Hodar et de Mbirkilane, deux départements de la région de Kaffrine (centre) dans le cadre d'une campagne régionale de formation et de sensibilisation sur ces pathologies, a constaté l'APS.

Cette campagne, qui s'est déroulée samedi et dimanche, a été organisée par l'entreprise de BTP, I-CONS, le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) et la 2SC2P, avec l'appui du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui des Infrastructures.

"Sur les 1 688 femmes dépistées, 22 présentaient des lésions précancéreuses du col utérin qui ont été immédiatement traitées par thermoablation. (...) Quatre cas suspects de cancer invasif du col et un nodule du sein ont été détectés et référés pour prise en charge", a précisé le docteur Omar Gassama, président de la Société sénégalaise de coloscopie et de pathologies liées au papillomavirus (2SC2P).

Dans le district sanitaire de Malem Hodar, 666 femmes ont été dépistées dans cinq postes de santé (Makka Belel, Niahène, Paffa, Sagna et Médina Dianké), ainsi que dans le centre de santé de Malem Hodar, a-t-il fait savoir.

Il a également ajouté qu'au district sanitaire de Mbirkilane, 1 022 femmes ont été examinées dans six postes de santé (Diamal, Ndiognick, Keur Ndery, Ségré Gatta, Keur Pathé et Loumene) et au centre de santé du district.

Cette campagne régionale de formation et de sensibilisation sur les cancers féminins à Kaffrine a eu pour objectif de renforcer les capacités des sages-femmes et promouvoir la prévention précoce des cancers gynécologiques, ont déclaré les organisateurs, ajoutant que soixante-dix sages-femmes ont été formées aux techniques de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein.

Elle s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique de Responsabilité sociétale d'entreprise (RSE) d'I-CONS et du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) des travaux de construction de pistes dans les régions de Kaffrine et de Tambacounda, pilotés par le PUDC, ont-ils ajouté.