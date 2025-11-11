Madagascar: Festival Ant'sary Doc - Quatre cinéastes malgaches récompensés

11 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Le festival Ant'Sary Doc a récompensé quatre cinéastes malgaches en 2025. Il célèbre la créativité et la diversité du documentaire.

Le festival met à l'honneur la créativité du documentaire malgache ainsi que la diversité des voix à l'échelle mondiale. La proclamation des résultats de l'édition 2025 a eu lieu le 9 novembre à l'Institut français de Madagascar, après deux jours de projections intenses, les 7 et 8 novembre, consacrés à la découverte des films en compétition.

Cette édition a, une fois de plus, mis en avant la richesse du cinéma malgache en récompensant quatre réalisateurs nationaux parmi les vingt-quatre cinéastes en lice. Neuf trophées ont été remis dans les différentes catégories, saluant la diversité des styles et des approches documentaires.

La jeune réalisatrice KuroMi s'est distinguée en remportant le Prix Digital Expérience pour son film Le Bus, une oeuvre immersive qui lui vaut un second sacre, après la Tresse d'Or au Viavy Film Festival.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je suis très contente et je n'ai pas les mots, c'est mon second prix avec ce film », a-t-elle confié avec émotion.

Grande motivation

Le Prix d'encouragement est revenu à Rajaonary Manantsoa Ramaniraka pour son film Little Garden. Technicien de formation, il signe ici sa première réalisation.

« Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est une grande motivation pour moi de me surpasser. Mon prochain projet portera sur l'histoire de 1972, car si l'homme ne connaît pas son passé, il n'a pas d'avenir », a-t-il déclaré.

Dans la catégorie du meilleur long métrage, Zaho Zany de Maëva Ranaivojaona et George Tiller s'est distingué par la force de son récit et la sensibilité de sa mise en scène. Le Prix du public a, quant à lui, été attribué à Manandona au Untamed Path de Manandraisoa Hélène et Norohasimbola Julienne, une oeuvre saluée pour son authenticité et son impact émotionnel.

Organisé par l'association Asa Sary - Les cinéastes de Madagascar, en collaboration avec AyeAye Dev, le Festival Ant'Sary Doc s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du documentaire africain et insulaire. Il a mis à l'honneur des oeuvres venues de Madagascar, d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes, des Antilles et de la diaspora, reflétant la diversité et la richesse des regards du monde.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.