Madagascar: Festival Ant'sary Doc - Quatre cinéastes malgaches récompensés

Le festival Ant'Sary Doc a récompensé quatre cinéastes malgaches en 2025. Il célèbre la créativité et la diversité du documentaire.

Le festival met à l'honneur la créativité du documentaire malgache ainsi que la diversité des voix à l'échelle mondiale. La proclamation des résultats de l'édition 2025 a eu lieu le 9 novembre à l'Institut français de Madagascar, après deux jours de projections intenses, les 7 et 8 novembre, consacrés à la découverte des films en compétition.

Cette édition a, une fois de plus, mis en avant la richesse du cinéma malgache en récompensant quatre réalisateurs nationaux parmi les vingt-quatre cinéastes en lice. Neuf trophées ont été remis dans les différentes catégories, saluant la diversité des styles et des approches documentaires.

La jeune réalisatrice KuroMi s'est distinguée en remportant le Prix Digital Expérience pour son film Le Bus, une oeuvre immersive qui lui vaut un second sacre, après la Tresse d'Or au Viavy Film Festival.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je suis très contente et je n'ai pas les mots, c'est mon second prix avec ce film », a-t-elle confié avec émotion.

Grande motivation

Le Prix d'encouragement est revenu à Rajaonary Manantsoa Ramaniraka pour son film Little Garden. Technicien de formation, il signe ici sa première réalisation.

« Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est une grande motivation pour moi de me surpasser. Mon prochain projet portera sur l'histoire de 1972, car si l'homme ne connaît pas son passé, il n'a pas d'avenir », a-t-il déclaré.

Dans la catégorie du meilleur long métrage, Zaho Zany de Maëva Ranaivojaona et George Tiller s'est distingué par la force de son récit et la sensibilité de sa mise en scène. Le Prix du public a, quant à lui, été attribué à Manandona au Untamed Path de Manandraisoa Hélène et Norohasimbola Julienne, une oeuvre saluée pour son authenticité et son impact émotionnel.

Organisé par l'association Asa Sary - Les cinéastes de Madagascar, en collaboration avec AyeAye Dev, le Festival Ant'Sary Doc s'impose désormais comme un rendez-vous incontournable du documentaire africain et insulaire. Il a mis à l'honneur des oeuvres venues de Madagascar, d'Afrique, de l'océan Indien, des Caraïbes, des Antilles et de la diaspora, reflétant la diversité et la richesse des regards du monde.