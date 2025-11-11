Afrique: Matchs amicaux de novembre - Les Lions ont entamé leur préparation à Londres

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal a entamé la préparation de ses deux prochains matchs amicaux face au Brésil et au Kenya avec un groupe de 13 joueurs présents lundi à Londres pour une première séance d'entraînement, rapporte la Fédération sénégalaise de football via sa chaîne Youtube.

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw avait publié vendredi une liste des 27 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux que le Sénégal va disputer contre le Brésil, le 15 novembre à Londres, et le Kenya, trois jours plus tard à Antalya, en Turquie.

Lundi soir, 13 Lions ont effectué en salle un premier galop d'entraînement, en attendant le reste de la troupe, dont les nouveaux sélectionnés, en l'occurrence l'attaquant du PSG (élite française) Ibrahima Mbaye et le défenseur de Strasbourg (élite française) Mamadou Sarr.

Voici la liste des 13 Lions présents lors du premier galop d'entraînements :

Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Gana Guèye, Edouard Mendy, Nicolas Jackson, Pape Matar Sarr, Iliman Ndiaye, Abdoulaye Seck, Ilay Camara, Rassoul Ndiaye, El Hadji Malick Diouf, Mory Diaw et Pape Guèye.