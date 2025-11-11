Sénégal: La Journée des Forces armées, un des sujets en exergue

Dakar — Les quotidiens parvenus mardi à l'APS traitent de divers sujets dont la commémoration de la Journée des Forces armées, sous le signe des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

"Les soldats sur le terrain des JOJ", titre le quotidien Le Soleil, selon lequel cette manifestation, présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, "a mis en lumière le rôle central de cette institution dans la préparation de ce rendez-vous planétaire".

Le président de la République a appelé, à cette occasion, "les forces armées à occuper les premiers rangs pour assurer la réussite de cet évènement de portée mondiale, tout en exhortant la jeunesse à s'impliquer activement à travers le programme 'Waajal Xalé Yi"', écrit le journal.

"Il a également insisté sur l'urgence de moderniser l'armée en misant sur l'innovation et la maitrise de nouvelles technologies", indique Le Soleil, le quotidien Yoor-Yoor soulignant que le Sénégal, à travers la journée des Forces armées, "a réaffirmé sa détermination à défendre sa souveraineté".

Il note que cet évènement "a également servi de tremplin pour mobiliser l'ensemble des forces vives du pays en vue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, soulignant l'importance de l'excellence, du service et de l'engagement citoyen dans la construction d'une nation moderne".

Bassirou Diomaye Faye "s'est focalisé sur la sécurité des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, en insistant sur le rôle des armées pour la réussite de l'évènement", rapporte WalfQuotidien.

"Les FDS montent la garde pour les JOJ", affiche à ce propos le journal Le Quotidien, L'Observateur faisant observer que le président Bassirou Diomaye Faye "mobilise l'armée pour les JOJ Dakar 2026".

Selon Sud Quotidien, le président de la République "a rendu un vibrant hommage à l'armée sénégalaise, saluant son rôle essentiel dans la préservation de la souveraineté nationale, mais aussi dans la préservation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026".

Le chef de l'Etat, en présidant la Journée des Forces armées, "a défendu une nouvelle doctrine de coopération militaire, fondée sur les valeurs nationales, la responsabilité et l'indépendance stratégique du pays", écrit L'As.

Il ajoute qu'en renégociant les accords de défense avec la France, "le Sénégal amorce un tournant majeur dans sa politique de sécurité et de souveraineté". La nouvelle doctrine de coopération du Sénégal en matière de défense et de sécurité permettra au pays "de faire des choix de manière autonome", écrit Libération, citant Bassirou Diomaye Faye.

D'autres quotidiens traitent principalement de l'actualité politique, à l'image du journal Le Quotidien selon lequel l'Alliance pour la République (APR), le parti de l'ancien président Macky Sall, "promet une rude bataille au parti au pouvoir".

Selon le journal, 48 heures après "la sortie musclée du président de Pastef, l'Alliance pour la République a organisé, lundi, une conférence de presse pour lui répondre". "L'APR contre-attaque", titre Vox Populi sur le même sujet.

L'Alliance pour la République répond à Ousmane Sonko "point par point" sur la dette cachée, le PRODAC et bien d'autres sujets, relève le quotidien Les Echos.

Sud Quotidien, revenant justement sur la question de la dette et des alliances du parti au pouvoir, considère que le président Bassirou Diomaye Faye "se trouve confronté à un dilemme politique délicat : concilier les exigences de son parti, Pastef, avec celles d'alliés devenus sources de tensions internes".