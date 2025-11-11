Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports, arrêté à 38 milliards 961 millions 414.380 francs CFA en crédits de paiement, a été adopté à l'unanimité par la commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, a appris l'APS des services de ce département.

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, est passée devant la commission des finances et du contrôle budgétaire, élargie à la commission de l'éducation, de la jeunesse, des sports et des loisirs, lundi, pour défendre le projet de budget de son département pour l'exercice 2026.

Selon le communiqué du ministère de la Jeunesse et des Sports, "ce budget vise à répondre aux principaux défis du secteur à travers plusieurs axes prioritaires, notamment la promotion sociale et économique des jeunes [...]".

Ce volet concerne la généralisation des centres conseil d'adolescents (CCA), pour le passage à l'échelle du New Deal, le Programme collectivités éducative au niveau de toutes de toutes les collectivités territoriales et la promotion du civisme et de la citoyenneté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le budget adopté prévoit également la participation des jeunes aux actions de développement, à travers la poursuite du programme des Vacances agricoles et citoyennes.

Il sera également utilisé pour "la promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes et avec un passage à l'échelle des Infrastructures Sportives de Proximité (ISP) à hauteur de 100 plateaux multifonctionnels".

Il inclut par ailleurs un volet important relatif à l'amélioration de la participation aux compétitions internationales, avec la mise en place d'un Centre de haute performance au niveau du CNEPS de Thiès, grâce à la coopération chinoise.

"L'organisation et la réussite des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026" sont aussi prises en compte dans ce budget, selon les services de la Jeunesse et des Sports.