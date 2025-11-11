Sédhiou — Une Convention régionale des jeunes a été mise en place lundi à Sédhiou (sud), en vue de favoriser la création d'espaces d'expression et de propositions pour les politiques publiques et la réduction de la fracture territoriale et intergénérationnelle.

"Cette convention vise à créer des espaces d'expression et de propositions face aux politiques publiques et à réduire la fracture territoriale et intergénérationnelle qui limite la participation des jeunes", selon les organisateurs.

Elle a été mise en place par le consortium Jeunesse Sénégal, en partenariat avec l'organisation Déclic, dans le cadre du projet "Yaakaar Jeunesse et Citoyenneté".

Elle constitue une étape dans le processus menant à la Convention nationale de la jeunesse prévue en décembre prochain à Dakar.

Selon le chargé du développement des centres de leadership de Déclic et point focal du projet dans la zone sud, Baidy Birame Touré, cette initiative répond à un "constat majeur, notamment l'absence de cadres structurés permettant aux jeunes de faire entendre leurs voix dans la définition et le suivi des politiques publiques".

Il a indiqué que des débats citoyens ont permis aux jeunes de partager leurs préoccupations quotidiennes, notamment le chômage et l'insertion professionnelle, l'accès équitable aux infrastructures sociales et la participation aux instances locales de décision.

Les propositions recueillies ont été rassemblées dans un rapport consolidé, présenté lors de la rencontre.

Ce document servira de base pour formuler de nouvelles recommandations en vue de la convention nationale, a-t-il ajouté.

Juliette Sadio, jeune leader de Sédhiou, s'est réjouie de cette opportunité, insistant sur la nécessité d'inclure les personnes en situation de handicap dans les politiques de jeunesse pour garantir l'équité sociale.

L'adjoint au gouverneur de Sédhiou, Ba Ousmane Danfakha, qui a présidé la cérémonie, a rappelé que cette convention régionale des jeunes s'inscrit dans une dynamique nationale visant à "renforcer" la participation des jeunes dans la gouvernance.

Selon lui, la rencontre de Sédhiou marque une "étape clé" avant la Convention nationale de la jeunesse prévue en décembre 2025 à Dakar.

Celle-ci réunira des jeunes issus de différentes régions du pays, aux côtés des autorités locales et administratives, pour discuter et proposer des solutions concrètes sur la gestion des affaires publiques.

"De manière globale, les recommandations issues de cette convention régionale traduisent une vision claire : impliquer les jeunes dans la définition, la mise en oeuvre et le suivi des politiques publiques", a-t-il souligné.

Il considère que cette démarche "ouvre la voie à une citoyenneté active et inclusive où la jeunesse sénégalaise devient un acteur incontournable du développement national".