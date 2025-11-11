Sénégal: Le journaliste Mamadou Koumé annonce un nouveau livre sur les Lions et la CAN

Dakar — Le journaliste sportif Mamadou Koumé annonce la parution, fin novembre, d'un nouvel ouvrage sur l'équipe nationale de football du Sénégal.

"Mon nouveau livre +Les Lions et la CAN de football : le roman d'une passion sénégalaise+ sort bientôt !", a écrit l'ancien directeur général de l'Agence de presse sénégalaise (APS) sur sa page Facebook.

Mamadou Koumé a déjà consacré un livre aux Lions en 2021, intitulé "Sénégal : la saga de l'équipe nationale de football".

Cet ouvrage "revisite 60 ans d'histoire, avec des documents à l'appui, en partant du 5 novembre 1961, à Bathurst, ancienne appellation de Banjul, qui accueillit la toute première prestation des Lions du Sénégal".

Son nouveau livre sur l'équipe nationale propose "une plongée dans le parcours de soixante ans du football sénégalais en CAN et les émotions d'un peuple passionné par ses Lions".

L'ancien président de l'Association de la presse sportive sénégalaise (ANPS) et ancien formateur au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar compte à son actif plusieurs ouvrages consacrés au médias et au sport.

Il a notamment publié "Naissance de la presse quotidienne au Sénégal : l'épopée de Paris-Dakar et de Dakar-Matin (1937-1970)", "Sadio Mané, le roi Lion".

M. Koumé, journaliste de formation, est aussi titulaire d'un doctorat en Sciences de l'information et de la communication de l'Université Paris 2.

Il a servi à l'UCAD, au CESTI précisément, de 1991 à 2020.

Reporter sportif au Soleil (1979-1985), l'auteur a dirigé l'Agence de presse sénégalaise de 2000 à 2010.

Il a aussi présidé aux destinées de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal (ANPS) pendant une dizaine d'années.