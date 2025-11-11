Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Un test à réussir avec l'armée, selon le gouverneur de Thiès

11 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, s'est félicité de l'implication des forces armées dans le dispositif organisationnel des Jeux olympiques que le Sénégal accueille en 2026 et qui constituent, selon lui, un "test sur tous les plans" que le pays devra réussir.

"Les forces de défense et de sécurité s'approprient cette activité qui sera un test sur tous les plans pour le pays, et que nous devons réussir", a dit le gouverneur, en présidant la Journée nationale des Forces armées, lundi, à la Place Mamadou Dia de Thiès.

L'édition de cette année de la Journée nationale des Forces armées porte sur le thème "Les forces armées partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026".

"Nous sommes ravis de ce thème, pour plonger un peu les forces de défense et de sécurité dans le dispositif organisationnel mais aussi pour qu'au moment de l'évaluation, on puisse mettre le Sénégal à un niveau très élevé par rapport à ces Jeux-là", a-t-il dit.

La région de Thiès, à travers la station balnéaire de Saly, abrite l'un des sites où se tiendront les compétitions, avec Dakar et Diamnadio.

Ce sera la première fois que des compétitions olympiques se tiendront sur le sol africain.

