Sénégal: Stade de Ngor - Les activités sportives suspendues 'jusqu'à nouvel ordre' (direction)

Dakar — La direction du Stade municipal de Ngor a annoncé la suspension des compétitions et activités sportives dans cette enceinte "jusqu'à nouvel ordre", suite aux "incidents graves" survenus lors du match de Ligue 1 de football ayant opposé dimanche l'Union sportif de Ouakam à l'ASC Jaraaf.

L'US Ouakam accueillait au Stade de Ngor le champion en titre, l'ASC Jaraaf, dans le cadre de la 2e journée du championnat national de Ligue 1.

Les Ouakamois se sont imposés sur le fil (1-0) grâce à un but marqué par Djibo Ndoye en fin de rencontre.

Mais au coup de sifflet final, des supporters ont envahi la pelouse, provoquant des échauffourées.

Les forces de l'ordre ont dû intervenir et faire usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule, ont rapporté plusieurs médias sénégalais

Dans un communiqué rendu public lundi, la direction du Stade de Ngor "informe les clubs, associations sportives" de la suspension des activités sportives dans cette enceinte "jusqu'à nouvel ordre".

Elle dit aussi déplorer "profondément" les actes de violences occasionnés, pointant des comportements " [qui] vont à l'encontre des valeurs de respect, de discipline, de fair-play et de vivre-ensemble que le sport doit incarner."

Les responsables de l'infrastructure sportive en appellent "au sens des responsabilités de tous afin que de tels incidents ne se reproduisent plus."

La Ligue sénégalaise de football professionnel a de son côté condamné ces violences et annoncé qu'une enquête sera ouverte "pour identifier les auteurs et situer les responsabilités".