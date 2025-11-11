Thiès — Le maire de la ville de Thiès (ouest), Babacar Diop, a lancé lundi la première phase des travaux de pavage de l'avenue Caen, pour un coût estimé à 500 millions de francs CFA, a constaté l'APS.

Au total 661. 850 pavés seront posés dans le cadre de ce projet d'un coût global estimé à 2 milliards de francs CFA.

La première phase, qui vient de démarrer, concerne le trottoir du lycée El Hadji Malick Sy, la légion centre-ouest de la gendarmerie nationale, la brigade de recherches, le stade Maniang Soumaré, tous situés le long de l'avenue Caen, pour un financement total de 500 millions de FCFA.

"Nous avons démarré avec 500 millions, mais nous irons jusqu'au bout. Je veux que l'avenue Caen devienne la plus belle avenue d'Afrique", a dit le maire de la ville, estimant que le projet englobe, au-delà du pavage, des espaces verts, la réfection du jardin de l'avenue Caen et la réhabilitation de la Place de France.

"Des forages seront également réalisés pour garantir un arrosage durable des espaces verts, dans le cadre d'une gestion écologique et durable, mais également [pour] amoindrir la facture de l'eau", a-t-il annoncé.

"Thiès fut une ville verte, ornée de majestueux caïlcédrats plantés depuis 1898", a rappelé M. Diop, invitant à restaurer cet héritage.

Il a dénoncé ce qu'il appelle la "privatisation des jardins publics", tout en réaffirmant son engagement à oeuvrer pour une "démocratisation" de ces espaces collectifs, en faisant en sorte que leur accès reste gratuit.

"Nous devons consolider ce patrimoine. C'est pourquoi je lutte contre la privatisation des jardins publics et oeuvre à la démocratisation des espaces collectifs", a-t-il dit.