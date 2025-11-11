Sénégal: INPG et Woodside s'unissent pour former 14 techniciens sénégalais

Dakar — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) et la compagnie Woodside ont scellé, lundi, un partenariat pour le lancement d'un programme de formation destiné à quatorze techniciens d'exploitation pétrolière et gazière.

L'INPG, avec la signature de ce partenariat, va commencer à former des techniciens sénégalais prêts à travailler dans le secteur du pétrole et du gaz, plus particulièrement dans le projet Sangomar, a déclaré son directeur général, Fall Mbaye.

Il a évoqué, à ce sujet, "un événement très important dans la souveraineté énergétique du Sénégal", dans le cadre du programme de rationalisation que Woodside, via Modec, a initié pour la formation de techniciens sénégalais.

Selon Fall Mbaye, ce programme sera financé à 100% par Woodisde et permettra de former des techniciens devant être directement embauchés dès leur sortie par la société Modec.

Le DG de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) a fait également observer que ce partenariat répond au besoin d'avoir un contenu local fort au Sénégal.

"Quand on parle de souveraineté ou de transfert de connaissances, on ne peut pas le faire sans le capital humain. C'est ce que nous allons commencer à faire", a-t-il indiqué.

Alors que le programme était normalement dédié aux techniciens, les 14 jeunes sélectionnés sont à 90% des ingénieurs déjà confirmés, renseigne-t-il. "Il y en a même qui ont commencé à travailler", a signalé Fall Mbaye.

Les sélectionnés vont faire la première partie de leur formation à l'INPG, avant de rallier la France où ils vont effectuer le Bosiet (Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training). "C'est une formation obligatoire dans l'industrie pétrolière et gazière offshore, conçue pour les personnes travaillant sur des installations offshore", a relevé Fall Mbaye.

Papa Samba Ba, directeur général du Contrôle et du suivi des opérations au ministère de l'Energie, du Pétrole et des Mines, a magnifié ce programme, soutenant qu'il entre en droite ligne avec la politique du Sénégal en matière de contenu local.

Selon lui, cette politique se résume par l'ambition de domestiquer l'ensemble des intrants de l'industrie pétrolière et gazière.

"Et comme intrant, on a d'abord le capital humain, donc il faut faire de sorte que les compétences dont l'industrie a besoin sur les champs pétroliers et sur toute la chaine de valeur soient des Sénégalais et des Sénégalaises", a indiqué M. Ba, venu représenter le ministre Birame Soulèye Diop.

A l'en croire, ce programme "illustre suffisamment" la volonté des acteurs publics et privés de renforcer les compétences locales, tout en misant sur l'excellence.