Madagascar: Affaire CNAPS-SMGD - L'avocat d'Andriantsitohaina nie l'implication de son client

La défense de l'ex-ministre et ancien maire de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA), Naina Andriantsitohaina, s'insurge contre ce qu'elle qualifie de tentative de personnalisation de l'affaire CNAPS-SMGD. Cette déclaration fait suite à la perquisition effectuée à son domicile d'Andranobevava, dimanche.

Selon Maître Nicole Andrianarivoson, cette procédure découle d'un litige opposant la Société municipale de gestion digitale (SMGD) à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS), la société devant encore environ 7 milliards d'ariary à l'institution. L'avocat souligne que Naina Andriantsitohaina n'est en aucun cas signataire du contrat d'emprunt qui lie la SMGD à la CNAPS.

« Le contrat a été conclu exclusivement entre la CNAPS et la SMGD. Naina Andriantsitohaina n'a jamais apposé sa signature sur ce document », a insisté Maître Andrianarivoson lors d'un point de presse à Antanimena.

La défense de Naina Andriantsitohaina rappelle également que la SMGD réglait régulièrement ses dettes lorsque son client était encore maire. Depuis le 8 avril, date à laquelle la société a cessé ses paiements, son client n'exerçait plus ses fonctions à la CUA. La défense met en garde contre toute instrumentalisation de l'affaire visant à impliquer personnellement l'ancien maire, alors que le litige relève strictement de la société et de ses obligations financières.