Madagascar: Gabriel Ramanantsoa/DG du BNGRC - « Les impacts des catastrophes naturelles à réduire »

Cyclones, inondations, sécheresses. À Madagascar, les catastrophes naturelles deviennent à la fois plus fréquentes et plus sévères. Pour en atténuer les impacts, il est nécessaire d'adopter une approche globale et structurée, fondée sur une gestion orientée résultats, le renforcement du système d'alerte précoce et le déploiement stratégique des ressources essentielles dans les zones les plus vulnérables.

« Face aux risques cycloniques et aux inondations à venir, il est indispensable de s'appuyer sur trois piliers fondamentaux : la préparation, la prévention et la coordination », a souligné le général Gabriel Ramanantsoa, directeur général du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), lors de la cérémonie de passation de service avec le général Elack Olivier Andriakaja, directeur général sortant, qui s'est tenue hier à Antanimora.

Les effets du changement climatique sont inévitables. Cependant, des mesures sont mises en place pour en limiter les conséquences et répondre rapidement aux besoins des populations affectées.

Rendant hommage à son prédécesseur, le général Ramanantsoa a salué les grandes réalisations du général Andriakaja, notamment la modernisation du siège du BNGRC, la création de bureaux régionaux pour une meilleure couverture du territoire, ainsi que le renforcement des partenariats avec les acteurs internationaux et les organisations humanitaires. Ces initiatives ont contribué à accroître la réactivité du BNGRC face aux catastrophes et à renforcer la résilience des communautés locales.

« Aujourd'hui, nous ouvrons une nouvelle page, guidée par le développement durable et la protection des vies humaines », a conclu le général Ramanantsoa, invitant tous les acteurs concernés à collaborer étroitement pour anticiper et gérer efficacement les risques.