Madagascar: Trafic d'espèces protégées - Des lémuriens découverts au stationnement de Mahajanga

Neuf bébés lémuriens de l'espèce Propithecus verreauxi coquereli, communément appelés sifaka, ont été interceptés au stationnement de Mahajanga, le vendredi 7 novembre, alors qu'ils s'apprêtaient à être expédiés clandestinement vers Antananarivo, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, hier.

« Ces animaux étaient dissimulés dans un colis présenté comme un simple envoi ordinaire à destination d'Antananarivo, sans que leur nature ne soit précisée. Les responsables de la coopérative de transport Cotisse ont remarqué la présence d'animaux à l'intérieur du colis. Après vérification, ils ont découvert des lémuriens », indique le ministère.

Une enquête est actuellement en cours pour identifier les personnes impliquées dans cette tentative d'exportation illégale, tant du côté de l'expéditeur à Mahajanga que de celui du destinataire prévu à Antananarivo. Le ministère rappelle que la capture, la détention, l'élevage et le commerce de lémuriens sont strictement interdits par la législation malgache ainsi que par la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction (CITES).

C'est la deuxième fois cette année que des lémuriens sont découverts au stationnement, selon la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable (DREDD) Boeny. Elle précise qu'une autre découverte avait été enregistrée au début de l'année.

Les neuf jeunes sifakas sont en bonne santé. Ils ont été confiés au parc Reniala, à Mahajanga, un centre spécialisé où ils recevront des soins et feront l'objet d'un suivi vétérinaire avant leur éventuelle réintégration dans leur milieu naturel.

L'opération a été menée grâce à une étroite collaboration entre les forces de l'ordre, la DREDD Boeny et la compagnie de transport Cotisse.