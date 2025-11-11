Afrique: Rugby à VII - Africa Women's Cup - Les Ladies Makis visent la World Challenger Series

11 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

La sélection féminine malgache de rugby à VII, les Ladies Makis, a achevé sa préparation le week-end. L'équipe s'apprête désormais à s'envoler pour Nairobi, où se tiendra, du 14 au 16 novembre, au RFUEA Ground, l'Africa Women's Cup 2025. Outre la conquête du titre continental, l'enjeu est de taille : une place en finale ouvrirait directement les portes du World Challenger Series.

En attendant l'annonce officielle de la liste des douze joueuses retenues, le directeur technique national, Antsoniandro Randrianorosoa, a déjà donné le ton : « Toutes sont des joueuses expérimentées et parmi les plus en vue durant le championnat national. Celles qui sont retenues, ont la capacité d'aller loin. »

Logées dans la poule D avec l'Égypte et la Tunisie, les Malgaches héritent d'un groupe équilibré mais abordable. Selon Mamy Hajasoa Andriamaro, entraîneur national, la prudence reste de mise : « Avec les joueuses à notre disposition, je suis confiant d'atteindre les quarts de finale. À partir de là, il n'y a plus de calculs : une défaite signifie la fin de l'aventure, sauf pour le match de classement. Donc les filles savent ce qu'elles doivent faire. »

Les Ladies Makis affronteront l'Égypte en match d'ouverture, le 15 novembre à midi, avant de croiser la Tunisie à 15 heures. Deux rendez-vous décisifs pour espérer rallier les quarts de finale, première étape avant de rêver à la finale et à la qualification mondiale.

Atout considérable

Si elles se hissent à la phase à élimination directe, Madagascar pourrait bien retrouver les Sud-Africaines en demi-finales, comme l'envisage Antsoniandro Randrianorosoa : « Tout dépendra du classement de la poule, mais sortir premier de la poule D serait un atout considérable. »

L'affrontement contre l'Égypte marquera une première dans l'histoire du rugby féminin africain. Ce sera le premier duel officiel entre les deux nations, alors que l'Égypte effectue sa première participation à une Coupe d'Afrique de rugby à VII. Sportivement ambitieuses, les Égyptiennes pourraient surprendre, d'où la vigilance du camp malgache.

En revanche, les Ladies Makis connaissent bien la Tunisie, qu'elles ont régulièrement dominée depuis 2019 : 5-0 et 14-7 en 2019, 19-10 en 2021, puis 25-5 lors du tournoi de qualification olympique 2023. Ces quatre succès consécutifs nourrissent la confiance de la délégation malgache, déterminée à confirmer sa suprématie régionale sans tomber dans l'excès d'assurance.

En ligne de mire : un nouveau podium continental et, pourquoi pas, une place parmi les grandes nations du rugby féminin mondial.

