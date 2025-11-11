Madagascar: Handball/Championnat de Madagascar - Le Littoral SC sacré champion après une polémique

La finale du championnat de Madagascar de handball séniors hommes s'est achevée dans la confusion, dimanche soir, à l'Arena de Toamasina. La grande affiche opposait le Littoral Sporting Club de Toamasina au HBC CUT de Toliara. Mais la rencontre a tourné court : le club de Toliara a refusé de poursuivre le jeu et a laissé le titre à son adversaire, devenu pour la première fois champion de Madagascar sur le score de 23 à 21.

Après une rencontre engagée et serrée jusque dans son dernier tiers, tout s'est arrêté à la 53e min. 45 sec. de jeu, alors que Littoral menait 23 à 21. L'équipe de Toliara a refusé de poursuivre la partie, dénonçant une partialité arbitrale.

Le score était encore de 20-20 quelques instants avant que le ton ne monte, dans une ambiance déjà lourde depuis le début du match.

Zo Rasolofoson, secrétaire général de la Fédération malagasy de handball, a tenu à clarifie la situation. « Le HBC CUT a refusé de continuer le match en affirmant la partialité de l'arbitre. Pourtant, pour éviter toute contestation, ce dernier était venu spécialement de La Réunion. Il a fait ce qu'il a jugé correct. Il y a un manque de fair-play de la part de l'équipe perdante », explique-t-il.

Mais dans le camp de Toliara, l'avis est tout autre. Mouslah Hazam, dit Tamon, président de la Ligue d'Atsimo Andrefana, pointe du doigt un arbitrage à sens unique : « L'arbitre laisse jouer quand c'est Littoral qui commet une faute, mais siffle vite dès que c'est le HBC. Même une grosse faute du gardien adverse n'a pas été sanctionnée. Nous avons décidé de ne plus continuer. J'ai signé la lettre donnant le titre à Littoral », affirme-t-il.

Un malaise

Côté vainqueur, le sentiment est mitigé entre fierté et lassitude face à ces polémiques répétées. « Ce n'est pas la première fois. Quand un club de Toliara sent que la finale lui échappe, il conteste l'arbitrage », réagit Mario Ernest, joueur de Littoral.

Ce dénouement n'est pas un cas isolé : pour la deuxième année consécutive, la finale masculine du championnat national n'est pas allée à son terme. Contestations, refus de jouer... Entre perception d'injustice et climat de défiance, le handball malgache devra entamer une réflexion profonde, notamment sur la formation des officiels, la communication institutionnelle et la gestion de la pression au cours des grands matchs.

Quoi qu'il en soit, le Littoral SC savoure, malgré les circonstances, un succès historique.

« C'est un moment historique pour le club. Nous sommes le Littoral. Nous sommes champions », peut-on lire sur la page officielle de l'équipe.

Ce titre ouvre également au club les portes de la Coupe de l'océan Indien, prévue l'année prochaine. Le défi sera à la fois sportif et symbolique : prouver cette fois, sur le terrain et sans polémique, la valeur de son nouveau statut de champion de Madagascar.