Madagascar: Football des jeunes - Échanges entre écoles et académies

La première édition du tournoi de football des jeunes et des féminines intitulé « Ankizy Milalao » s'est déroulée samedi et dimanche sur les terrains synthétiques de Betongolo.

L'événement, dédié à cinq catégories allant des U7 aux U13 ainsi qu'aux seniors dames, a été initié par l'Analakely Football Academy, créée il y a trois ans. C'était un tournoi de foot à 8 pour les moins de 13 ans et de foot à 9 pour les seniors dames.

Cette édition inaugurale a vu la participation de quatre-vingts équipes d'Analamanga et de ses alentours.

« Notre objectif est d'abord d'inciter les petits à jouer au foot, mais aussi de multiplier les tournois et les matchs pour les jeunes. C'est également une occasion de retrouvailles et d'échanges entre écoles de foot et académies de la capitale », confie le premier responsable d'Analakely Football Academy, Steve Princy Manitriniaina, entraîneur national des Barea dames de futsal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les champions par catégorie sont les suivants: LMAN chez les U7, La Masia chez les U9, Les As de Tana chez les U11 et JSEM chez les U13.

Du côté des séniores dames, le trophée a été remporté par FC Ezaka pour la catégorie amateurs et par Namaka pour le tournoi élite.

L'organisateur prévoit désormais d'en faire un rendez-vous annuel.