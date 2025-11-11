Afrique: Prix mille espoirs africains 2025 - Madagascar mise à l'honneur

Le 25 octobre 2025, Madagascar a accueilli la remise des prix du Prix Mille Espoirs Africains, mettant en lumière la créativité et l'espoir des jeunes auteurs francophones.

Le Prix Mille Espoirs Africains 2025 a révélé ses lauréats le samedi 25 octobre lors d'une cérémonie organisée à Madagascar et soutenue par le ministère de la Communication et de la Culture ainsi que par la Bibliothèque nationale. Ce concours littéraire, piloté par Monlion Éditions, met à l'honneur la jeunesse africaine francophone à travers l'écriture de textes autobiographiques porteurs de messages et d'espoir.

Pour Madagascar, cette édition a une fois de plus consacré la richesse des auteurs malgaches, en récompensant cinq auteurs nationaux. Les distinctions ont été attribuées de la manière suivante : dans la catégorie Coup de coeur du jury, Auditorium d'Iarimbola Ervin Ramanitra, The Words de Niry Niaina Hadjanie Andrianasolo et Qui suis-je ?

d'Ella Emilienne Ranivoarisoa se sont distingués. Dans la catégorie Coup de coeur du public, le prix a été remis à Mise à nue de Mahaimitsinjo Ny Voahary Rabenjarison et N'abandonne jamais ! Le bonheur viendra d'Eléonore Innocente Hasinirina.

Révéler les talents

Le thème de cette édition a encouragé les participants à partager des expériences personnelles et à transmettre des valeurs de résilience et de motivation. L'oeuvre Les aventures de Victor d'Arnold Kalamb, invité de cette édition, a servi de modèle pour guider les jeunes auteurs dans l'écriture autobiographique. Le concours s'est déroulé de juin 2024 à avril 2025 et a rassemblé quarante-trois candidats provenant d'une vingtaine de pays francophones.

Parmi eux, douze finalistes, originaires de neuf pays africains, ont été retenus : Bénin, Burundi, Cameroun, République démocratique du Congo, Djibouti, Gabon, Madagascar, Niger et Togo. Les participants étaient répartis selon leur âge et leur catégorie : Écrivains en herbe ou Jeunes auteurs.

Le jury, composé de professionnels nationaux et internationaux, a évalué les oeuvres avec soin et rigueur. Il était formé de personnalités reconnues dans le domaine littéraire et culturel, offrant un regard éclairé et diversifié sur les textes soumis.

Le Prix Mille Espoirs Africains a pour objectif de révéler les talents émergents, de promouvoir le leadership par l'écriture et de contribuer au développement du capital humain. Cette initiative soutient également les Objectifs de Développement Durable en matière de bonne santé et bien-être, d'éducation de qualité et de paix, justice et institutions efficaces.

Pour prolonger l'accompagnement des lauréats, Monlion Éditions prévoit des ateliers d'écriture et des campagnes de promotion de leurs oeuvres à l'échelle nationale et internationale, favorisant ainsi la diffusion et la reconnaissance de ces jeunes talents.