Madagascar: Fondation AXIAN - Accompagnement de 1 700 familles après les incendies dans le Sud-Est

À la suite des incendies ravageurs qui ont frappé la région Sud-Est de Madagascar, la Fondation Axian s'est engagée sans délai aux côtés des familles sinistrées, apportant un soutien concret et vital aux sinistrés.

En collaboration étroite avec les autorités locales, la Fondation Axian a distribué des matériaux de première nécessité notamment des tôles et des clous afin de permettre aux habitants de reconstruire leurs maisons dans les plus brefs délais. Ce geste de solidarité a permis à 1 773 familles de retrouver un toit et une lueur d'espoir : à Lokomby (Manakara), 110 maisons ont bénéficié d'un appui à la reconstruction si 292 foyers ont été réhabilités à Manambondro (Vohipeno).

Engagement

Au-delà de l'aide matérielle, cette mobilisation incarne un message fort d'unité et de compassion. Elle reflète l'engagement profond de la Fondation Axian à intervenir là où les besoins sont les plus pressants, avec humanité et efficacité. « Pour ces communautés déjà fragilisées, chaque geste compte. La solidarité est notre première réponse face à l'urgence. C'est ensemble, dans l'action et la bienveillance, que nous faisons renaître l'espoir », a déclaré la Fondation.

Cette initiative s'inscrit dans la philosophie du Groupe Axian, qui considère que le développement durable commence par la dignité restaurée des plus vulnérables. Fidèle à sa mission, elle agit depuis toujours au plus près des communautés, convaincue que la solidarité ne se décrète pas : elle se vit, sur le terrain, là où elle est essentielle.