Madagascar: BNGRC - Nouvelles stratégies pour la saison cyclonique

La passation de service entre le Directeur général sortant du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), le Gal Elack Olivier Andriankaja, et son successeur, le Gal Gabriel Ramanantsoa, s'est déroulée hier à son siège à Antanimora.

À l'occasion de cette prise de fonction, le nouveau Directeur général a annoncé la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de gestion des risques pour faire face à la saison cyclonique 2025-2026, qui a d'ores et déjà commencé. L'objectif est clair : renforcer la protection des vies humaines et améliorer l'efficacité des secours. Selon les prévisions, au moins trois cyclones pourraient affecter Madagascar durant cette saison. Des mesures préventives sont déjà en cours dans plusieurs zones à risques identifiées à travers le pays.

Autre nouveauté annoncée : le Fonds national de contingence sera activé dès cette année pour soutenir rapidement les actions d'urgence et les réponses humanitaires. Une décision saluée comme un pas vers une meilleure réactivité face aux catastrophes naturelles.