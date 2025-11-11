Madagascar: BNGRC - Nouvelles stratégies pour la saison cyclonique

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La passation de service entre le Directeur général sortant du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), le Gal Elack Olivier Andriankaja, et son successeur, le Gal Gabriel Ramanantsoa, s'est déroulée hier à son siège à Antanimora.

À l'occasion de cette prise de fonction, le nouveau Directeur général a annoncé la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie de gestion des risques pour faire face à la saison cyclonique 2025-2026, qui a d'ores et déjà commencé. L'objectif est clair : renforcer la protection des vies humaines et améliorer l'efficacité des secours. Selon les prévisions, au moins trois cyclones pourraient affecter Madagascar durant cette saison. Des mesures préventives sont déjà en cours dans plusieurs zones à risques identifiées à travers le pays.

Autre nouveauté annoncée : le Fonds national de contingence sera activé dès cette année pour soutenir rapidement les actions d'urgence et les réponses humanitaires. Une décision saluée comme un pas vers une meilleure réactivité face aux catastrophes naturelles.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.