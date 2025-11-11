Madagascar: Affaire Naina Andriantsitohaina - « Son épouse toujours en garde à vue », déclare son avocate

Plus de 24 heures après son interpellation, pour audition, l'épouse de l'ancien ministre Naina Andriantsitohaina est encore en garde à vue.

Lors d'un point de presse tenu hier à Antanimena, Me Nicole Andrianarivoson, avocate de l'ex-maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) et ancien ministre Naina Andriantsitohaina, a dénoncé le traitement réservé à son client et à sa famille dans le cadre de l'affaire de la Société Municipale de Gestion Digitale (SMGD), devenue, selon ses termes, « l'affaire Naina Andriantsitohaina ». Elle a précisé que l'épouse de Naina Andriantsitohaina, qui allaite encore un bébé, est toujours en garde à vue.

Climat de terreur

En effet, dimanche dernier, des agents en civil sont intervenus au domicile de l'ancien maire à Andranobevava, dans le cadre de l'enquête liée à la CNaPS et à la SMGD. À leur arrivée, l'ex-maire était absent, mais son épouse ainsi qu'un employé de maison ont été interpellés et conduits au Bianco à Ivato pour audition. L'avocate a dénoncé cette perquisition comme étant non seulement mal conduite, mais aussi marquée par un « climat de terreur » injustifié.

Pour Me Nicole Andrianarivoson, des interrogations viennent naturellement : « pourquoi une telle précipitation ? Pourquoi mener cette perquisition un dimanche, et surtout, pourquoi s'en prendre à l'épouse de Naina Andriantsitohaina alors que le concerné n'était pas là ? » L'avocate a souligné que Naina Andriantsitohaina n'a jamais eu de problème avec la justice. « Est-ce un criminel dangereux qu'on cherche à appréhender ? », a-t-elle demandé. Selon elle, cette intervention ne semblait pas justifiée par l'urgence ou la gravité des faits. Elle s'étonnait d'ailleurs qu'hier, « on rodait encore autour de la propriété de Naina Andriantsitohaina ».

Aucun problème

Concernant la SMGD, Me Nicole Andrianarivoson a rappelé que la société a été créée dans le cadre d'une délibération de la CUA, alors que Naina Andriantsitohaina était encore maire. « 100% des actions de la SMGD appartiennent à la Commune », a précisé l'avocate, expliquant que le but de cette structure était de servir l'intérêt de la Commune et de son développement. En ce qui concerne le contrat entre la SMGD et la CNaPS, selon ses explications, la CNaPS était habilitée à signer le contrat, tout comme la SMGD. Il n'y avait donc aucun problème.

Elle a également précisé que le contrat entre la SMGD et la CNaPS a été signé en toute transparence et légalité, avec l'accord des deux parties, et que Naina Andriantsitohaina n'était pas impliqué dans les engagements pris par la société après son départ de la mairie en janvier 2024. « Même après son départ de la Commune, la SMGD a toujours payé ce qui était dû à la CNaPS », a-t-elle poursuivi, tout en soulignant que « Naina Andriantsitohaina n'était pas signataire du contrat ».

Transparence

L'avocate a exprimé son inquiétude dans la conduite de l'affaire, soulignant qu'il semble y avoir un traitement inéquitable selon la position politique des personnes. « Est-ce ça le changement tant espéré ? », a-t-elle demandé, déplorant que la justice semble fonctionner par alternance politique, et non dans un souci d'équité. Pour l'avocate, cette affaire soulève une question de méthode dans le traitement des affaires publiques et judiciaires.

Enfin, Me Andrianarivoson a affirmé que ce point de presse avait pour unique but d'assurer la transparence, en réclamant que les choses soient faites dans les règles et que la vérité éclate sur cette affaire. « Nous n'avons jamais cherché à entraver la justice. Nous demandons que tout se déroule en toute transparence et que la vérité soit rétablie », a-t-elle conclu.