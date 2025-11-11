Afrique: Bodybuilding - Championnat du monde - Rado et Maurice s'envolent pour l'Indonésie

Deux athlètes malgaches, Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara, s'envolent pour l'Indonésie afin de représenter Madagascar au Championnat du monde de bodybuilding. Un défi relevé sans accompagnement fédéral, malgré les obstacles logistiques et matériels surmontés avec courage.

C'est ce lundi que Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara ont pris l'avion pour l'Indonésie, où ils participeront au Championnat du monde de bodybuilding du 11 au 17 novembre. Un défi de taille pour ces deux athlètes malgaches, qui représenteront Madagascar sur la scène internationale sans l'accompagnement de leur fédération. Rado Rakotomandimby concourra dans les catégories 80 kg et 85 kg, tandis que Maurice Narinjara montera sur scène en classic physique.

Un programme ambitieux pour ces compétiteurs, qui ont dû surmonter de nombreux obstacles avant même de poser le pied en Indonésie. « Leur chemin est encore long, mais on espère qu'ils ne seront pas perdus. Personne ne les a accompagnés là-bas, et ils se sont pris en charge eux-mêmes. Nous regrettons la Fédération malgache de bodybuilding car nous n'avons pas les moyens de les suivre sur place. Avant cela, les athlètes ont vécu des moments très difficiles, surtout en termes d'aide alimentaire, de compléments protéinés et d'accès à une salle de sport pour s'entraîner. Mais ces deux frères d'armes sont partis quand même », a déclaré Georgii Vernier, président de la fédération.

La Fédération n'est toutefois pas restée les bras croisés. Elle les a accompagnés jusqu'à l'aéroport d'Ivato et leur a fourni toutes les consignes et instructions nécessaires pour le voyage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres