Afrique: Bodybuilding - Championnat du monde - Rado et Maurice s'envolent pour l'Indonésie

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Deux athlètes malgaches, Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara, s'envolent pour l'Indonésie afin de représenter Madagascar au Championnat du monde de bodybuilding. Un défi relevé sans accompagnement fédéral, malgré les obstacles logistiques et matériels surmontés avec courage.

C'est ce lundi que Rado Rakotomandimby et Maurice Narinjara ont pris l'avion pour l'Indonésie, où ils participeront au Championnat du monde de bodybuilding du 11 au 17 novembre. Un défi de taille pour ces deux athlètes malgaches, qui représenteront Madagascar sur la scène internationale sans l'accompagnement de leur fédération. Rado Rakotomandimby concourra dans les catégories 80 kg et 85 kg, tandis que Maurice Narinjara montera sur scène en classic physique.

Un programme ambitieux pour ces compétiteurs, qui ont dû surmonter de nombreux obstacles avant même de poser le pied en Indonésie. « Leur chemin est encore long, mais on espère qu'ils ne seront pas perdus. Personne ne les a accompagnés là-bas, et ils se sont pris en charge eux-mêmes. Nous regrettons la Fédération malgache de bodybuilding car nous n'avons pas les moyens de les suivre sur place. Avant cela, les athlètes ont vécu des moments très difficiles, surtout en termes d'aide alimentaire, de compléments protéinés et d'accès à une salle de sport pour s'entraîner. Mais ces deux frères d'armes sont partis quand même », a déclaré Georgii Vernier, président de la fédération.

La Fédération n'est toutefois pas restée les bras croisés. Elle les a accompagnés jusqu'à l'aéroport d'Ivato et leur a fourni toutes les consignes et instructions nécessaires pour le voyage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.