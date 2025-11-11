Madagascar: Pétanque - Election ligue - Un candidat rejeté pour licence tardive, campagne lancée

La Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) a clos, le vendredi 31 octobre 2025, la réception des dossiers de candidature pour l'élection des présidents de ligues régionales à travers Madagascar. Sur 17 dossiers déposés, 10 pour les ligues existantes et 7 pour les nouvelles, un seul a été rejeté, celui d'un candidat de la Ligue Atsinanana.

La campagne électorale démarre ce dimanche 10 novembre. Le Comité électoral, après examen approfondi des dossiers, a invalidé la candidature issue de la Ligue Atsinanana, une ligue préexistante. Le candidat en question ne possédait pas de licence 2025 valide. Selon les règles fédérales, la date limite de renouvellement des licences était fixée en mars 2025, avec obligation de passer par la ligue régionale concernée. Une dérogation temporaire n'est accordée que pour participer à des compétitions nationales.

Or, le candidat n'a déposé sa demande qu'au début octobre, sans transiter par sa ligue, et n'a pris part à aucune rencontre nationale ni en 2024 ni en 2025. « Le comité a estimé que cette licence visait uniquement à sauver une candidature, et non à pratiquer la pétanque », indique le communiqué officiel. Aucun autre dossier n'a présenté d'anomalie.

À compter du 10 novembre et jusqu'au 1er décembre 2025, les candidats retenus pourront présenter leur projet au sein de leur ligue respective. La loi électorale fédérale interdit formellement toute diffamation ou attaque contre un adversaire ou un ancien dirigeant. Toute infraction prouvée entraînera la disqualification immédiate. Seuls les clubs disposant d'un certificat de conformité et dont le président détient une attestation de fonction en cours de validité (délivrée après août 2021) pourront voter. Les documents périmés doivent être renouvelés d'urgence auprès de la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports (DRJS).

Les candidats validés, région par région

Ligues existantes :

- Analamanga : Ramananjatovo Heritiana Patrick ; Rakotovohitra Andriantsiferana Ravaka

- Itasy : Hajasoa Maminirina Jean Emile

- Alaotra Mangoro : Andrianjafy Annie Marie Thérese Françoise

- Atsinanana : Ralaimbelonirina Anja

- Vakinankaratra : Rafeliarisoa Manjatonirina

- Matsiatra Ambony : Randrianarivahiny Dina Herimalala ; Rajaona Kaleba Andriatsaralafy

- Menabe : Rajoelson Rado Ony Laiarivony

Ligues nouvelles :

- Bongolava : Razakamanantsoa Onjamampianina Abelinah ; Ranalison Sylvain Victor

- Amoron'i Mania : Rakotovao Daniel Andriatsoavina

- Boeny : Rakotondranaivo Hanjasitraka Tatamoniavo

- Ihorombe : Lazatiana Aimé Herman

- Atsimo Andrefana : Andriantompomanjakatsilavina Tanjona ; Yvon Patrick Eloi Alphonse