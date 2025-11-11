Madagascar: Rinah Rakotomanga - Arrêtée hier à Antetezambaro, Toamasina

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R

L'annonce de l'arrestation de Rinah Rakotomanga, l'ancienne directrice de communication de la Présidence de la République, et de son époux à Antetezambaro, Toamasina, a circulé hier sur tous les réseaux sociaux après la publication de ces informations par la page officielle du ministère de la Justice.

Selon la publication, l'arrestation a été effectuée dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, de conflit d'intérêt, de trafic d'influence et d'autres affaires judiciaires en cours à son encontre. Pour rappel, Rinah Rakotomanga figure parmi ceux qui ont toujours témoigné fidélité à l'ancien président Andry Rajoelina.

Sa dernière action est d'ailleurs la manifestation de soutien à l'ancien régime qui s'est tenue à la place du 13 Mai et à Ambohidahy devant le portail de la Haute Cour Constitutionnelle. En tout cas, en quelques jours, Rinah Rakotomanga a été limogée de sa fonction de Conseiller d'ambassade auprès de l'ambassade de Madagascar à Pékin, frappée d'Interdiction de Sortie du Territoire (IST) et finalement arrêtée.

