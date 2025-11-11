Madagascar: Anosy Avaratra - Les habitants exigent la démission du maire

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Les habitants de la commune d'Anosy Avaratra ont manifesté hier pour réclamer la démission de leur maire. Les citoyens dénoncent les promesses non tenues par ce dernier, qui avait annoncé vouloir « faire briller » la commune rurale. Ils signalent également la prolifération des ordures dans les ruelles, le manque d'éclairage public et l'absence d'actions concrètes pour améliorer leur cadre de vie. Selon eux, ces problèmes affectent le quotidien des familles et compromettent la santé et la sécurité des habitants.

43 millions d'ariary

Malala Randriantsilavina, porte-parole des habitants, a indiqué que plusieurs paysans réclament leurs titres fonciers, actuellement bloqués par le maire. « Ces titres concernent cinq fokontany et ont déjà fait l'objet d'un paiement total de 43 millions d'ariary dans le cadre d'un projet présidentiel », a-t-il précisé. Il a ajouté que « les procédures avaient été menées à terme sous l'ancien maire, mais elles sont aujourd'hui suspendues depuis trois ans », en insistant sur l'urgence de la situation. Il a également souligné que ce blocage freine le développement local et génère frustration et inquiétude parmi les bénéficiaires.

Ère du renouveau

Dans son côté, Andriamahazo, habitant de la commune d'Anosy Avaratra, a expliqué qu'une première manifestation s'était tenue devant la mairie il y a deux semaines. Les habitants sollicitent désormais l'intervention du ministère de l'Aménagement du territoire et des autorités compétentes pour débloquer cette affaire. « Nous faisons partie d'une communauté patiente, mais nous espérons une issue favorable. C'est l'ère du renouveau et le développement du peuple doit rester la priorité », a-t-il conclu.

