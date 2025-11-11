Madagascar: Concert - Joudas, Kipiky, Lowis à Manompana

Les trois stars de la musique urbaine, Joudas, Kipiky et Lowis, offriront un grand show au Taxi-Be Manompana le samedi 22 novembre prochain.

Joudas est l'aboutissement d'un parcours semé d'embûches. Avec sa barbe distinctive et son dress code composé de tee-shirts, chemises, pantalons, pantacourts et même de shorts, il s'est forgé un style bien à lui. Sociable et abordable, il est loin de l'image de certains artistes hautains. Cette année, il met la barre très haut avec ses nouveaux morceaux. L'artiste souhaite d'ailleurs collaborer avec de nombreux talents de Madagascar. Si le dancehall fait partie de son univers, Didi Jéné ne se nourrit pas uniquement de hip-hop : il apprécie également les variétés malgaches, sans doute pour enrichir ses sonorités tout en gardant son identité musicale.

Lowis, interprète de plusieurs tubes dont Bôjo et Coucou ex nah, a su conquérir les amateurs d'afrobeat. Le public de la musique urbaine malgache l'a découvert pour la première fois lors de son featuring avec Kipiky et Joudas en septembre 2022. Il a ensuite prêté sa voix au refrain du rappeur Bigzar sur le titre Real Hip Hop en janvier 2024. Sept mois plus tard, il sort Tsara tso-drano.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ayant évolué à Toamasina, un véritable bouillon culturel notamment pour la musique urbaine, Lowis y jouit d'un grand respect. Son style innovant -- afrosoul, afrobeat, amapiano et afropop -- fait aujourd'hui de lui une référence auprès de la jeunesse malgache.

Kipiky, quant à lui, a récemment fait réagir ses fans et les jeunes malgaches avec son titre Gen-Z, dont la sonorité est teintée de dancehall soldier, comme l'appellent les adeptes. Dans le clip, le réalisateur met en scène le raggaman en plein tumulte dans la rue -- et oui, Kipiky était bien là. Une preuve que le rastaman reste un véritable révolutionnaire. Son surnom renvoie d'ailleurs à une mèche de cheveux crépus entremêlés. Fier de sa coiffure, le rebelle de Tamaga n'a certainement pas l'intention d'utiliser un fer à lisser !

Bref, ces trois artistes promettent de mettre le feu !