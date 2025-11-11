Madagascar: Musique - 'Zay en concert au CCI Ivato

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

'Zay, ce groupe fédérateur n'a pas encore fini de surprendre ses fans. Quatre dates en deux semaines. Le premier sera le grand concert au CCI Ivato. Pour « Samy mbola hafa », le samedi 22 novembre, il partagera la scène avec Tovo J'Hay.

L'un comme l'autre, le groupe et le chanteur font partie de ces artistes qui rassemblent bien des générations à chaque concert. Leurs chansons font indéniablement partie des classiques de la variété malgache.

Le 28 novembre, cap sur Toulouse, pour une soirée au Tropical Club. La bande à Malala enchaînera ensuite le 29 novembre à Marseille, afin de revivre l'âge d'or de 'Zay avec les incontournables de ses albums. Évidemment, une troisième date se fera à Grenoble le 6 décembre prochain. De ce fait, 'Zay invite leurs inconditionnels d'ici et d'ailleurs à replonger dans ces moments forts, à se souvenir d'anecdotes mais surtout à partager les histoires derrière ces chansons.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.