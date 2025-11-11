Madagascar: Musique - 'Zay en concert au CCI Ivato

'Zay, ce groupe fédérateur n'a pas encore fini de surprendre ses fans. Quatre dates en deux semaines. Le premier sera le grand concert au CCI Ivato. Pour « Samy mbola hafa », le samedi 22 novembre, il partagera la scène avec Tovo J'Hay.

L'un comme l'autre, le groupe et le chanteur font partie de ces artistes qui rassemblent bien des générations à chaque concert. Leurs chansons font indéniablement partie des classiques de la variété malgache.

Le 28 novembre, cap sur Toulouse, pour une soirée au Tropical Club. La bande à Malala enchaînera ensuite le 29 novembre à Marseille, afin de revivre l'âge d'or de 'Zay avec les incontournables de ses albums. Évidemment, une troisième date se fera à Grenoble le 6 décembre prochain. De ce fait, 'Zay invite leurs inconditionnels d'ici et d'ailleurs à replonger dans ces moments forts, à se souvenir d'anecdotes mais surtout à partager les histoires derrière ces chansons.