Les partenaires techniques et financiers sont à l'écoute du gouvernement. A J+23 de sa nomination et à J+15 de la formation du gouvernement, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a déjà rencontré des représentants de principaux bailleurs de fonds de Madagascar.

Langage de continuité

Des rencontres prometteuses quand on sait que le régime de transition, même si sa principale mission est de mener le pays vers des élections libres et transparentes, garantes d'une future stabilité politique, et d'une République réellement refondée, doit aussi s'atteler au maintien de la stabilité économique. Laquelle a bien évidemment besoin de l'appui technique et financier de ces bailleurs. A l'instar de l'Union Européenne dont l'Ambassadeur, Roland Kobia, a affiché, lors de sa rencontre, avec le Premier ministre sa détermination à continuer de coopérer pour le développement de Madagascar.

Les actions en cours dans le cadre de la Team Europe, y inclus la Banque européenne d'investissement, ont été passées en revue durant cette rencontre où il a été également question d'un accord de principe pour la tenue à court terme d'un Dialogue de Partenariat au titre de l'accord de Samoa. Mieux, l'Union européenne a fait part de son intention de dégeler certains financements suspendus depuis plusieurs années.

Même langage de continuité des aides pour la Banque Mondiale dont le représentant résident, Atou Seck était également déjà l'hôte du Palais de Mahazoarivo, pour discuter avec le Chef du gouvernement sur une coopération centrée sur le soutien aux projets prioritaires définis par le Président de la Refondation de la République de Madagascar.

Comme l'Institution de Bretton Wood est incontournable en matière d'aides pour l'accès aux services essentiels dans les secteurs de l'énergie et de l'eau, mais aussi de l'éducation et de la santé, les discussions engagées par le locataire de Mahazoarivo avec son Directeur-pays pour Madagascar sont d'une importance particulière pour la suite de la vie économique du pays qui se trouve dans une période transitoire qui a des chances de bénéficier d'une reconnaissance de la communauté des bailleurs, avec ce que cela suppose de déblocage des fonds pour le développement.