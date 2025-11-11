Madagascar: DIANA - Taciano Rakotomanga sort par la grande porte

11 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La passation entre l'ancien gouverneur de la région DIANA, Taciano Rakotomanga, et le secrétaire général Jafimanjo s'est tenue dans la salle de réunion de la Résidence Place Kabary, le vendredi 7 novembre dernier à 10h.

Lors de son discours, M. Rakotomanga a dressé le bilan de son mandat et évoqué les difficultés qu'il a courageusement surmontées malgré les aléas. Il a également reconnu que tout n'avait pas été parfait. Pour sa part, Jafimanjo a précisé qu'il assurera les affaires courantes en attendant la nomination du nouveau gouverneur. Il a par ailleurs remercié son prédécesseur : « Vous avez accompli votre mission. Nous vous en sommes entièrement reconnaissants. »

La région DIANA dispose d'immenses richesses. Sa biodiversité exceptionnelle et ses pierres précieuses attirent touristes et investisseurs. Toutefois, ces ressources restent insuffisamment exploitées. De plus, le taux élevé de chômage pousse une grande partie de la population, notamment les jeunes, vers le secteur informel. Dans ces conditions, le prochain numéro un de la région Nord aura, sans doute, fort à faire.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.