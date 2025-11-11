Madagascar: DIANA - Taciano Rakotomanga sort par la grande porte

La passation entre l'ancien gouverneur de la région DIANA, Taciano Rakotomanga, et le secrétaire général Jafimanjo s'est tenue dans la salle de réunion de la Résidence Place Kabary, le vendredi 7 novembre dernier à 10h.

Lors de son discours, M. Rakotomanga a dressé le bilan de son mandat et évoqué les difficultés qu'il a courageusement surmontées malgré les aléas. Il a également reconnu que tout n'avait pas été parfait. Pour sa part, Jafimanjo a précisé qu'il assurera les affaires courantes en attendant la nomination du nouveau gouverneur. Il a par ailleurs remercié son prédécesseur : « Vous avez accompli votre mission. Nous vous en sommes entièrement reconnaissants. »

La région DIANA dispose d'immenses richesses. Sa biodiversité exceptionnelle et ses pierres précieuses attirent touristes et investisseurs. Toutefois, ces ressources restent insuffisamment exploitées. De plus, le taux élevé de chômage pousse une grande partie de la population, notamment les jeunes, vers le secteur informel. Dans ces conditions, le prochain numéro un de la région Nord aura, sans doute, fort à faire.