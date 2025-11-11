Sénégal: Institut du pétrole et du gaz - 14 techniciens bientôt formés à la production offshore

L'Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) et la société Modec ont procédé, ce lundi 10 novembre 2025 à Dakar, à la signature du protocole d'accord. Le partenariat vise à financer la formation de 14 jeunes techniciens sénégalais sélectionnés pour les opérations de production offshore dans le cadre du projet Sangomar.

Quatorze techniciens sélectionnés et recrutés par la société Modec vont bénéficier d'une formation dans la production offshore grâce à un partenariat entre l'Institut national du pétrole et du gaz (Inpg) et la société Modec, une entité industrielle spécialisée dans le travail de la tôle et du tube. Hier, à Dakar, les deux structures ont procédé, dans les locaux de l'Ingp à la signature du protocole d'accord. Tous diplômés en ingénierie, ces jeunes sénégalais et sénégalaises bénéficieront, pendant six mois, d'un programme complet à la fois théorique et pratique alliant exigence technique, qualité, rigueur et opérationnalité.

Selon le directeur général de l'Inpg, Fall Mbaye, cette initiative s'inscrit dans le Programme de développement des compétences locales soutenu par le Comité national de suivi du contenu local (Cnscl) et la société Woodside.

Sélectionnés parmi les 2000 candidats qui avaient postulés, les 14 techniciens seront formés à la fois à l'Inpg, mais aussi à l'institut français de pétrole (Infp) durant quatre semaines pour faire leur Bosiet (Basic offshore safety induction and emergency training), un certificat qu'on doit avoir pour aller travailler en offshore. De l'avis de M. Mbaye, ces techniciens seront formés aux standards internationaux dans un environnement pédagogique moderne et encadré par des experts et des professionnelles de Modec.

Ils deviendront des opérateurs et des maintenanciers. Cette formation, a dit le directeur général de l'Inpg, permettra aux bénéficiaires, à terme, d'acquérir les compétences indispensables pour intervenir sur des installations offshore complexes, mais aussi de se doter d'outils nécessaires pour s'impliquer dans l'industrie pétrolière et gazière de la plateforme pétrolière Sangomar. Il les a invités à être les pionniers d'une génération de professionnels sénégalais prêts à relever les défis de l'industrie pétrolière et gazière.

D'après Fall Mbaye, ce partenariat entre l'Inpg et le Modec est un exemple concret de l'engagement de l'État à promouvoir le contenu local tel que porté par le Président de la République. « C'est une démarche exemplaire de partenariat public-privé où la performance rejoint la responsabilité sociale », affirme-t-il.

Pour le directeur du Modec, Malcolm Watson, l'initiative vise à développer des compétences locales afin que les Sénégalais puissent progressivement occuper des postes techniques dans les opérations pétrolières et gazières. Il a invité les futurs techniciens à s'armer de courage et à faire preuve de patience et de persévérance, car, selon lui, ils représentent l'avenir du secteur pétrolier sénégalais.

Venu présider la cérémonie, le représentant du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Papa Samba Bâ, a magnifié l'initiative développée en synergie. Pour lui, celle-ci entre dans la volonté d'autonomiser les opérations pétrolières du Sénégal. « C'est en droite ligne avec la politique du contenu local du Sénégal qui consiste à avoir l'ambition de domestiquer l'ensemble des intrants de notre industrie pétrolière et gazière », a soutenu M. Bâ.