Sénégal: Le Ps appelle à la préservation de la cohésion sociale

11 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Matel Bocoum

Le Parti socialiste (Ps) exhorte les autorités étatiques à veiller au respect des principes fondamentaux de la République. Dans un communiqué, il en appelle à la vigilance et au sens de la responsabilité.

Le Parti socialiste (Ps) s'est prononcé sur la situation politique du pays. Dans un communiqué, rendu public hier, lundi 10 novembre, il demande aux autorités étatiques de préserver la cohésion nationale et de veiller au respect des valeurs républicaines. Dans cette perspective, le Ps rappelle que « l'État de droit n'est pas une option politique, mais une exigence républicaine absolue. La justice doit demeurer indépendante, impartiale et accessible à tous, sans pression ni instrumentalisation. Toute tentative de fragilisation de l'autorité judiciaire constitue une atteinte directe à la République et à la confiance des citoyens envers leurs institutions ».

Outre le respect des libertés publiques, socle de la démocratie sénégalaise, il urge également, à ses yeux, de garantir la sécurité des journalistes, préserver les entreprises de presse et promouvoir un pluralisme médiatique au service de la vérité et du débat public éclairé. Il n'en pense pas moins que « la liberté de la presse ne doit jamais devenir un instrument de désinformation ou de déstabilisation ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Parti socialiste, dans son communiqué, n'a pas manqué de faire des mises en garde contre toute tentative de fragiliser les rapports institutionnels, communautaires ou politiques. « La République ne se construit pas dans la confrontation permanente, mais dans le dialogue, la responsabilité et le respect mutuel », ajoute la même source.

Dans sa note, le Ps a aussi évoqué la tenue prochaine d'un colloque national sur la laïcité organisé par Vision socialiste. « Cette initiative, ouverte à toutes les forces vives de la Nation, vise à approfondir la réflexion sur l'application concrète de la laïcité dans le contexte sénégalais contemporain. La laïcité n'est pas un instrument d'exclusion, mais un principe d'unité et de respect mutuel entre citoyens », souligne le document.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.